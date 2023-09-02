3 секретных фактора. Ученые разработали революционный метод предсказания извержения вулканов

Исследователи обнаружили три легко измеримых параметра, которые значительно улучшат оценки рисков и профилактических мер в отношении пробуждения вулканов.

Извержения вулканов чрезвычайно опасны, как минимум, потому что чрезвычайно сложно оценить вероятность его пробуждения. В результате остается слишком мало времени, чтобы предупредить местное население, находящееся в зоне риска, пишет SciTechDaily.

Чтобы оценить вероятность извержения вулкана, ученым необходимо понять его внутреннюю архитектуру. Однако получение этих данных, увы, может оказаться долгосрочной задачей, требующей многих лет полевых исследований, анализа, а также постоянного мониторинга. Ученые отмечают, что на сегодня хорошо изучено и задокументировано лишь около 30% действующих вулканов Земли.

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В новом исследовании, ученые из Женевского университета (UNIGE) разработали метод быстрого получения ценной информации. Их подход базируется на трех ключевых переменных:

высоте вулкана;

глубине слоя породы, отделяющего магматическую камеру от поверхности;

среднем химическом составе магмы.

Первый может быть определен спутниковым методом, второй — геофизическим и/или химическим анализом минералов (кристаллов) в вулканических породах, а третий — прямым отбором проб в полевых условиях.

Авторы исследования полагают, что этот метод предоставит новые возможности для выявления вулканов, которые представляют наиболее серьезную опасность для человечества. Отметим, что на нашей планете в общей сложности находится около 1 500 действующих вулканов, однако хорошо изучена из них лишь треть. Основной сложностью является наблюдение за их магмой, которая богата информацией. Эта расплавленная порода образуется на глубине от 60 до 150 километров в мантии Земли. При этом наиболее глубокие скважины, которые когда-либо удавалось пробурить человечеству составляли лишь около 10 километров, что весьма препятствует изучению магмы. При этом скорость производства магмы в глубокой земной коре под вулканом определяет размер и частоту его будущих извержений.

Авторы исследования отмечают, что отсутствие данных является весьма серьезной проблемой, так как около 800 миллионов человек во всем мире обитают в опасной близости к вулканам.

По словам первого автора исследования Оливера Хиггинса, результаты исследования показывают, что наиболее высокие вулканы производят самые крупные извержения — простыми словами, они способны извергнуть большее количество магмы за один раз. При этом, чем тоньше земная кора под вулканом, тем ближе резервуар магмы к поверхности, а значит тем более термически зрелым является вулкан. Наконец, исследователи заметили, что средний химический состав уже извергнутой магмы является показателем ее взрывоопасности.

Таким образом ученые пришли к выводу, что используя эти три основных параметра, которые можно получить достаточно быстро, исследователи в дальнейшем смогут оценивать опасность тех или иных действующих вулканов, а значит будет больше времени, чтобы их изучить и предупредить тех, кто находится в зоне риска.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые вулканы извергаются совершенно иначе, чем мы думали: черпают силы из самых глубин Земли.