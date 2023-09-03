Известная иллюзия: что такое миражи и почему они меняют реальность

Знаменитое оптическое явление заставляет людей иначе видеть окружающий мир и этому есть причина.

Мираж – это оптическое явление, которое могут увидеть люди в разных местах на Земле. Самым известным примером миража является оазис в пустыне, которого на самом деле не существует. Но что такое мираж? И являются ли эти иллюзии, которые можно увидеть не только в пустыне, плодом воображения или это образы реальных вещей? Об этом пишет Live Science.

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По словам Энтони Янга из Университета штата Калифорния в Сан-Диего, США, на самом деле миражи не являются оптической иллюзией. Мираж — это изображение реального объекта, но зачастую это искаженное изображение, и его легко перепутать с чем-то другим. Те, кто сморит на мираж, не знают, что это такое, поэтому ошибочно принимают это за что-то знакомое. Например, в пустыне миражи, отражающие небо, часто ошибочно принимают за лужу воды.

Даже если человек неправильно воспринимает мираж, то как изображение реального объекта оказалось не в том месте? По словам Янга, причина состоит в преломлении света, то есть все зависит от преломления световых лучей при их прохождении через различные материалы. Миражи возникают, когда световые волны распространяются по воздуху с разной плотностью.

Когда свет проходит через один и тот же материал, он обычно движется по прямой линии. Но когда свет сталкивается с другим материалом, он изгибается. Плотность воздуха зависит от температуры, поэтому, когда свет проходит через воздух с разной температурой, он изгибается в сторону более холодного воздуха, который является более плотным.

Мираж – это оптическое явление, которое могут увидеть люди в разных местах на Земле Фото: Live Science

Поэтому можно увидеть два типа миражей. Например, весной и летом в море можно увидеть миражи, когда вода намного прохладнее, чем воздух. В любом случае воздух, ближайший к воде, холоднее, чем воздух над ней. Это создает разницу температуры и плотности, в результате чего свет, отраженный объектом, например, кораблем, айсбергом или островом, изгибается.

Свет, который идет к более холодному воздуху на уровне моря, создает мираж. Из-за этого объект кажется больше, чем он есть на самом деле. Это потому, что глаза человека ожидают, что свет будет распространяться по прямой линии, поэтому глаза интерпретируют объект как такой, который находится в другом месте из-за искривления света.

Есть и другие миражи, которые возникают в пустыне или на раскаленном асфальте, когда поверхность и близлежащий воздух теплее, чем воздух над ней. Свет, который идет сверху, изгибается вверх в сторону более прохладного воздуха. Поскольку глаза человека ожидают, что свет будет распространяться по прямой линии, они интерпретируют изображение как низкое и перевернутое. Поэтому изображение неба может выглядеть как водная гладь в пустыне, говорит Янг.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали из чего состоят наши уникальные глаза и как они работают. Наши глаза являются гениальным продуктом эволюции, сочетающие в себе невероятные элементы, до некоторых из которых лучшие инженеры планеты не приблизятся и в ближайшие тысячелетия.