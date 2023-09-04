Мужчины в Древнем Риме имели три имени, а женщины ни одного: почему появилось такое неравенство

В Древнем Риме, цивилизации с господством мужчин, женщины не получали собственного имени, исключением даже не стала дочь Юлия Цезаря.

Римляне внесли значительный вклад в развитие технологий прошлого, чего только стоят акведуки, которые они строили сотни лет назад. В летописях Древнего Рима разворачивается гобелен обычаев и условностей, некоторые из которых, сквозь призму современного восприятия, выглядят странными. Среди этих практик ярким примером является отношение к женщинам в римском обществе, пишет GreekReporter.

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В основе римской семейной структуры преобладала своеобразная система именования. Она резко отличалась от системы именования мужчин, что отражало господствующий патриархальный уклад. Когда ребенок мужского пола появлялся на свет, его крестили тремя разными именами.

Первым был преномен — личное имя, которое давали ребенку. Далее шел номен, обозначавший родословную семьи, вроде современной фамилии. И, наконец, существовал когномен, служивший своеобразным прозвищем. Для иллюстрации возьмем выдающуюся фигуру императора Гая Юлия Цезаря: Гай — личное имя, Юлий — родовое имя (напоминает современную фамилию), а Цезарь — прозвище.

Однако эти правила не распространялись на женщин Рима. Женщины Древнего Рима не имели собственных имен в общепринятом понимании. Вместо этого их идентифицировали по фамилии, которая иногда содержала семейное (родовое) имя. Эта традиция означала, что даже дочь Юлия Цезаря носила имя "Юлия", что указывало на ее семейную принадлежность.

Юлия Цезарь (Promptuarii Iconum Insigniorum (1553))

Другой яркий пример связан с браком Корнелии Цинны, которая происходила из известного политического рода Луция Корнелия Цинны. В соответствии с семейными традициями, она взяла себе имя Корнелия, дополнив его фамилией Цинна, или Цинилла.

Корнелия Цинна

В тех случаях, когда в семье появлялось несколько дочерей, ситуация становилась еще более запутанной. Эти сестры носили одно и то же имя, что требовало добавления слов "старшая" или "младшая", чтобы различать их.

В семьях, благословенных более чем тремя дочерьми, каждой девушке, кроме фамилии, присваивался порядковый номер, как часть ее имени. Например, Клодия Пульхра Старшая, древнеримская матрона, опутанная обвинениями в отравлении мужа, занимала первую позицию среди дочерей семьи.

Выходя замуж, женщины сохраняли свою фамилию, принимая также фамилию мужа или его когномен. Так, дочь Юлия Цезаря, выйдя замуж за знаменитого полководца Гнея Помпея Великого, взяла себе гибридное имя — Юлия Помпея.

Время неумолимо плыло, и эти условности претерпевали едва заметные трансформации. Во времена Поздней Римской республики, охватывающей 2 и 1 века до нашей эры, когномен начал приобретать первостепенное значение.

Это смещение возникло как ответ на потребность различать разные ветви в пределах одного рода, внося определенное разнообразие в женские имена. Иногда дочерям даже давали два имени, что вносило определенную гибкость в некогда жесткую традицию именования.

Существуют предположения, что несколько счастливых римских девушек получили личные имена, окутанные строгой тайной. Утверждается, что на восьмой день после рождения эти дочери проходили тайный ритуал очищения, известный как люстрация, во время которого их помазывали водой и давали преномен, или личное имя.

Церемония была семейным делом, ограниченным ближайшими родственниками, и этот эксклюзивный круг сохранял единственное знание об имени девушки на протяжении всей ее жизни.

Загадочное личное имя оставалось тайной для всех, кто не принадлежал к семье, даже для мужа. Согласно этой традиции, входя в дом мужа, невеста представлялась своим новым семейным именем — скрытое свидетельство мистичности и хитроумности древнеримских обычаев.

Стоит отметить, что подобным ореолом таинственности окутано существование скрытого названия самого города Рима — загадки, которая сохраняется по сей день, напоминая о таинственной природе этой древней цивилизации.

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