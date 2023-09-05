Падение Великой династии: ученые нашли причины краха правителей Китая, это может произойти с нами

С 1636 по 1912 Китаем правила Великая Цин, маньчжурская императорская династия, которая пришла на смену Мин. Исследование Центра науки о сложных системах (CSH), раскрывает причины, приведшие к падению династии Цин в 1912 году.

Все, от экологических катастроф до голода, восстаний и иностранных вторжений, рассматривали как возможные объяснения краха такой сверхдержавы. Однако исследователи обнаружили, что есть три ключевых элемента, которые оказывают наибольшее социально-политическое давление, пишет IFLScience.

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Применяя структурно-демографическую теорию (СДТ), исследование анализирует историческую динамику, чтобы предсказать потенциальные будущие кризисы.

"Чрезвычайно важно понять происхождение таких нестабильностей, — сказал автор исследования Питер Турчин в заявлении, — Предполагать, что это прошлое и не может повториться, было бы ошибкой".

Первым катализатором краха стал четырехкратный рост населения с 1700 до 1840 года. Из-за этого на каждого человека приходилось значительно меньше земли, что особенно тяготило сельские общины, зависимые от сельского хозяйства.

Вторым фактором стало обострение конкуренции за элитные должности — знакомая сегодня проблема на рынке труда. Каждый раз большее население заполонило ограниченные властные должности, что породило когорту недовольных претендентов.

Переломным моментом стало катастрофическое восстание Тайпин, одна из самых смертоносных гражданских войн в истории человечества, приведшая к миллионам жертв.

Третий и последний фактор материализовался в виде роста расходов, вызванных этими беспорядками. Балансирование финансового хаоса, вызванного подавлением восстаний, снижением производительности труда и торговым дефицитом, что усугублялось истощением запасов серебра и опиума, ещё больше подорвало стабильность династии Цин.

Эта история демонстрирует пагубные последствия пренебрежения многогранной общественной динамикой, которые выходят за пределы мгновенного распознавания.

"К сожалению, коррозионное влияние роста неравенства и уменьшения возможностей развивается в течение длительных масштабов времени, что затрудняет их распознавание, не говоря уже об эффективной борьбе в рамках коротких политических циклов, которые мы видим во многих странах", — добавил соавтор и аффилированный исследователь CSH Дэниел Хойер.

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