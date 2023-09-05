Ученые стремятся зачать первого ребенка в космосе: в чем причина

Если люди собираются колонизировать другие планеты, то самое время подумать о рождении детей в условиях низкой гравитации.

Многие космические агентства нацелены на колонизацию Луны, а затем и Марса. Более далеко идущие планы касаются колонизации и других миров Солнечной системы. Если это удастся осуществить, то уже сейчас нужно думать о том, как люди будут выживать в космосе и речь здесь идет о рождении детей для продолжения рода. Рождение детей в космосе, искусственным или естественным путем, связано с некоторыми проблемами и основные из них – это низкая гравитация и космическое излучение. Компания SpaceBorn United из Нидерландов разработала миниатюрный инкубатор для ЭКО, который готов к запуску в космос, чтобы можно было оценить способность человечества размножаться за пределами Земли. Подробнее о своем проекте рассказал руководитель компании Эгберт Эдельбрук для издания Science Focus.

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По словам Эдельбрука, основная цель его компании состоит в том, чтобы осуществить зачатие и раннее развитие эмбрионов в космосе. Ведь рождение детей, например, на Марсе, сможет сделать такие колонии независимыми и более самодостаточными.

Ученый считает, что запуск в космос инкубатора для ЭКО, предназначенного для развития человеческого эмбриона, позволит выяснить, каким образом космическое излучение и невесомость влияют на процесс развития плода.

"Мы хотим создать искусственные утробы, поскольку они могут способствовать решению проблемы рождения детей в космосе. Но сначала мы будем проводить испытание на эмбрионах млекопитающих, но со временем мы перейдем и к эмбрионам человека", — говорит Эдельбрук.

По словам Эдельбрука, основная цель его компании состоит в том, чтобы осуществить зачатие и раннее развитие эмбрионов в космосе Фото: sciencefocus.com

В течение ближайших нескольких лет ученые хотят осуществить зачатие в космосе, с последующим развитием эмбриона в условиях невесомости.

"Для работы ЭКО в космосе мы используем технологию для модернизации и уменьшения существующих эмбриональных инкубаторов. Они никогда не проектировались с учетом небольших размеров. В разных камерах содержатся сперматозоиды и женские яйцеклетки, и в этом инкубаторе можно запрограммировать весь процесс зачатия. Наш первый прототип готов к полету в космос", — говорит ученый.

По словам Эдельбрука, пока что скорее всего единственным способом родить ребенка в космосе будет именно ЭКО, ведь естественное рождение будет связано с очень многими проблемами, которые возможно будут решены в будущем.

"Cовершенно бессмысленно тратить миллиарды долларов и усилия на строительство колоний на Луне или Марсе, если не будет решена проблема с рождением детей в космосе. Люди будут там жить, работать, заниматься наукой, но им нужно будет продолжать свой род. Хотя вопрос с рождением детей в космосе все еще остается очень деликатным, я думаю, что об этом нужно говорить уже сейчас", — считает ученый.

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