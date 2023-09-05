Дочь Зевса и покровительница сбора урожая. Таинственная богиня осени древних греков

Для современных людей лес это обычное место, которое не имеет никакой мистики или тайн. Однако для древних греков все наполняли духи природы: начиная от деревьев или кустов и заканчивая ручьями.

Мифы и легенды Древней Греции скрывают много секретов, и хотя о некоторых из них рассказывают артефакты, такие как папирус из Дервени, определенные вопросы все еще не имеют ответа. Когда-то греки видели мир природы совсем по-другому, чем мы. Даже времена года они считали дочерьми Зевса, которые циклически сменяли друг друга. Их называли Оры (Horae) и в разные времена их воспринимали по-разному, пишет Grunge.

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Ответственными за времена года были три сестры: Талло (Thallo), Ауксо (Auxo) и Карпо (Carpo). Возможно, Карпо была версией Деметры, богини земли. Поскольку для Древней Греции осень, пора сбора урожая, была невероятно важна, стоит понимать потенциальный вес Карпо.

Однако, Карпо не играет главной роли в мифах и легендах, а о ее значении мы знаем благодаря трудам Гесиода, греческого поэта, который описал ее и сестер в поэме "Теогония". В частности там говорится о сотворении мира.

Кроме Карпо, поэт упоминает других дочерей Зевса, Эвномию (законность), Дике (справедливость) и Эйрену (мир). К сожалению, кроме роли и внешнего вида, о Карпо ничего не известно. Ее изображают как привлекательную молодую женщину в мантии.

Как считают некоторые источники, в частности History Cooperative, этих богинь следует воспринимать как воплощение времени. Вероятно, из-за их названия "Horae" образовалось современное слово "hour", час.

Самая интересная часть роли Карпо происходит от ее связи с Деметрой. Возможно, она была просто еще одним воплощением богини, ведь имя Карпо переводится как "плод". Деметра выделяется в греческом пантеоне и вполне вероятно, что она изначально была локальной богиней какого-то племени и попала в пантеон позже.

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