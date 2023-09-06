В Китае нашли 3200-летнюю мумию, одетую в необычные штаны: они похожи на современные джинсы

В начале 1970-х годов китайские археологи обнаружили мумифицированные останки примерно 500 человек на кладбище Янхай, расположенном в бассейне реки Тарим на северо-западе Китая. По оценкам исследователей, им около 3 тыс. лет.

Одно тело выделялось не только своей безупречной сохранностью, но и чрезвычайно хорошо сохранившимся нарядом. Этот человек, которого называли "Турфанским человеком" по названию одноименного города, который находился неподалеку, одетый в пончо, мягкие кожаные ботинки и шерстяную повязку, украшенную бронзовыми дисками и ракушками, пишет Big Think.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Наибольшее внимание исследователей привлекли его штаны. Они считаются самой древней парой брюк из всех когда-либо найденных, что проливает свет на раннее происхождение этого фундаментального элемента одежды. До этого открытия люди в Европе и Азии носили преимущественно платья, халаты, туники, тоги или комбинации, подобные тем, что мы видели на 5300-летнем Этци, который носил набедренную повязку с отдельными леггинсами.

Мода исторически была в тени таких дисциплин, как экономика, политика, наука, философия и изобразительное искусство. Более того, в отличие от костей, текстиль редко выдерживает разрушительное воздействие времени, что усложняет для археологов задачу собрать воедино эволюцию древней моды. Тем не менее одежда дает представление об обычаях, верованиях и миграциях ранних обществ.

Археолог Майке Вагнер, научный руководитель отдела Евразии Немецкого археологического института, собрала междисциплинарную команду, в которую вошли геологи, химики и дизайнеры одежды. Их задача состояла в том, чтобы исследовать технику плетения, которая использовалась при изготовлении брюк, что позволило бы глубже понять их конструкцию.

Исследование показало, что брюки мужчины созданы с использованием четырех различных методов плетения, включая уникальные "янхайское переплетение утка" и "янхайский гобелен с саржевым переплетением "ласточкин хвост"". Примечательно, что эти брюки были сотканы, а не сшиты, с использованием саржевого плетения, техники, известной своим диагональным узором из параллельных ребер, повышающим гибкость — идеально подходящей для пастухов и всадников, таких как те, что живут в регионе Янхай.

Примечательно, что саржевое ткачество было новаторской инновацией своего времени. По словам Карины Гремер, текстильного археолога из Музея естествознания Вены, древнейшие известные окаменелости саржевого переплетения происходят из кусков ткани, изъятых из соляной шахты в Австрии, далеко от Таримского бассейна Китая. По оценкам, этот текстиль был по крайней мере на 200 лет старше обнаруженных брюк.

Штаны также имели гобеленовое плетение вокруг колен, что обеспечивало дополнительную защиту для всадников. Третья техника плетения применена на поясе, обеспечивая одновременно прочность и гибкость, что имеет решающее значение для надежного удержания штанов на месте.

До этого открытия люди в Европе и Азии носили преимущественно платья, халаты, туники, тоги или комбинации, подобные тем, что мы видели на 5300-летнем Этци, который носил набедренную повязку с отдельными леггинсами Фото: Wikipedia

Несмотря на расшифровку ткацких узоров, исследователи остались озадачены оборудованием, которое использовали эти древние мастера. В Янхае и его окрестностях не найдено никаких ткацких инструментов. Чтобы решить эту проблему, Вагнер предложила изготовить больше копий, используя различные древние и современные ткацкие устройства, чтобы установить ближайшее соответствие с оригиналом.

К процессу репликации привлекли опытного ткача, что использовал грубошерстную овечью пряжу, повторяющую материалы, которые использовали древние мастера. Такой тщательный подход имел целью реконструировать прошлое, по волокну за волокном.

Текстильная археология освещает значение одежды для понимания древних цивилизаций, особенно тех, которые не имеют письменных источников. Как упоминалось, саржевое переплетение и гибкая промежностная часть штанов сочетали плотную посадку с большей мобильностью — качества одежды, которые пригодятся, когда вам приходится ежедневно лазить и ездить верхом.

Узоры на штанах дают представление о культурном и экономическом взаимодействии его общины. Т-образный узор, найденный на его коленях, также встречается на бронзовых сосудах в Китае и гончарных изделиях в Сибири и Казахстане. Этот общий мотив намекает на длительные контакты между Центральной и Восточной Азией и совпадает с приходом западноевразийских пастухов, которые использовали лошадей для передвижения.

Другой узор, напоминающий ступенчатую пирамиду, перекликается с керамикой центральноазиатской культуры и архитектурными проектами из юго-западной Азии и Ближнего Востока, подчеркивая сложную сеть культурных обменов в древнем мире.

В конце концов, штаны Турфанского человека служат отличной отправной точкой для изучения того, как Шелковый путь трансформировал цивилизации. Центрально-Восточная Азия была лабораторией, где сходились различные влияния, создавая богатое полотно людей, знаний и опыта, что, в конце концов, формировало наше понимание древних культур и их взаимосвязи.

Ранее Фокус писал об уникальных артефактах на Аляске, которые связывают с ткачеством. Исследователи считают их самыми древними из найденных.