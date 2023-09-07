Колоссальный взрыв во Вселенной: его энергия в миллиард раз больше, чем Солнце потребляет за год

Исследователи нашли две ударные волны, чья площадь составила 3 млн световых лет, а скорость – 1500 км в секунду.

Команда астрономов отыскала ударные волны, исходящие от массивного столкновения в космосе. Они оказались самыми крупными в известной нам Вселенной, пишет The Weather network.

За пылью и газом нашего родного Млечного Пути скрывается несколько скоплений галактик, которые называются CIZA J1358.9-4750. Скопления находятся на ранней стадии слияния друг с другом. CIZA 1359 находится на расстоянии около 1 млрд световых лет от Земли в регионе, который известен как Зона избегания. Это область космоса за пределами нашей галактики, которую избегают телескопы, потому как регион затеняют свет, газ и пыль Млечного Пути.

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Но рентгеновские телескопы способны увидеть события высоких энергия даже в активном ядре нашей галактики. Рентгеновский астрономический спутник Сузаку и космический рентгеновский телескоп XMM-Newton на протяжении многих лет следили за CIZA 1359.

Фото: D.D. Kocevski et al., 2003

Собранные данные изучила группа исследователей под руководством Кадзухиро Наказавы и Юки Омии из Института Кобаяси-Маскава по происхождению частиц и Вселенной (KMI) Университета Нагоя.

Команда исследователей подтвердила, что в этом регионе располагается чрезвычайно горячая область космоса, которая примерно на 20 млн градусов горячее, чем ядра обоих галактических скоплений. Горячая зона появилась в результате двух гигантских ударных волн, чья площадь составила 3 млн световых лет, а скорость – 1500 км в секунду.

"Анализ собранных ранее данных дал возможность обнаружить две новорожденные гигантские ударные волны в сливающихся друг с другом скоплениях. Ударные волны в ширину и глубину в 30 раз больше, чем диаметр нашей галактики Млечный Путь", — говорит Омия.

Команда сошлась во мнении, что обнаружила "крупнейший выброс энергии во Вселенной".

Так как слияние этих скоплений галактик все еще на ранней стадии, это позволило понять изначальную форму пары. Также это позволило высчитать кинетическую энергию одной из таких ударных волн.

Учитывая размер и скорость "северо-западной" ударной волны, ученые оценили ее кинетическую энергию, которая "в миллиард раз мощнее энергии, потребляемой Солнцем за год, и она высвободилась всего за одну секунду".

Исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения радиотелескопов и рентгеновских обсерваторий помогут разобраться в природе появившихся ударных волн.