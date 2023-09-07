Меньшая добыча, лучшее оружие: исчезновение крупных животных двигало эволюцию человечества вперед

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели комплексный анализ пяти выбранных тематических исследований в Африке и Европе.

Недавнее исследование рассказало об эволюционных адаптациях человека, вызванных вымиранием крупных животных. Гипотеза доктора Мики Бен-Дор и профессора Ран Баркай указывает на то, что люди были вынуждены разрабатывать новые виды оружия, чтобы поймать меньшую добычу, пишет The Jerusalem Post.

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Центральная гипотеза основывается на общей теории: культурная и физиологическая эволюция доисторических людей, включая повышение когнитивных способностей, развивалась как адаптационный ответ на потребность охотиться на все меньшую и быструю добычу.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели комплексный анализ пяти выбранных тематических исследований в Африке и Европе. Они сосредоточились на переходном периоде между ашельским/ранним каменным веком и средним палеолитом/средним каменным веком, во время которого наблюдалось изменение размера добычи.

Доктор Бен-Дор объяснил: "Мы проанализировали находки из девяти мест — в Южной Африке, Восточной Африке, Испании и Франции, заселенных во время перехода от нижнего к среднему каменному веку (палеолита), примерно 300 000 лет назад, когда впервые появились неандертальцы и Homo sapiens. Кости [найденные в археологических памятниках] отражают относительное количество различных видов, на которых охотились люди, например слонов, ланей и т.д.".

Исследователи пытались установить корреляцию между появлением копий с каменными наконечниками и постепенным уменьшением размера добычи. Они сосредоточились на применении техники Леваллуа, сложного метода разбивания камня, свидетельствующего о когнитивном развитии.

Доктор Бен-Дор отметил, что эта техника требовала от мастеров подготовки каменного ядра, а затем изготовления заостренного орудия одним ударом, что демонстрирует необходимость предварительного планирования. Исследователи обнаружили, что во всех случаях и на всех участках каменные наконечники, созданные по технологии Леваллуа, совпадали с уменьшением количества крупных костей добычи.

Изменения в орудиях охоты и основных животных на стоянках палеолита Фото: TEL AVIV UNIVERSITY

Сравнивая охотничьи техники, доктор Бен-Дор заметил: "Современные охотники-собиратели продемонстрировали, что деревянного копья достаточно для охоты на крупную добычу, такую как слон, где главной целью является обездвиживание животного. Однако охота на меньшую и быструю добычу, такую как олень, представляет большие вызовы. Копье с каменным наконечником наносит более серьезные раны, замедляя добычу и увеличивая шансы на успешную охоту. Это открытие проливает свет на древний переход к копьям с каменными наконечниками в ответ на уменьшение количества крупной дичи".

Исследователи отметили, что Homo erectus, предшественник современного человека, сначала полагался на деревянные копья для охоты на крупную добычу с близкого расстояния. Однако Homo sapiens и неандертальцы, появившиеся около 300 000 лет назад, усовершенствовали свое оружие.

Примерно 50 000 лет назад более совершенные охотничьи системы, такие как луки и копья, стали обычными инструментами Homo sapiens. В конце верхнего палеолита, около 25 000 лет назад, появились новые методы охоты, включая использование собак, ловушек и рыболовных крючков.

Профессор Баркай добавил, что их исследования показали, что слоны, которые в течение миллиона лет были важным источником пищи, исчезли примерно 300 000 лет назад из-за сочетания чрезмерной охоты и изменения климата. Как следствие, люди были вынуждены приспособиться к охоте на меньших животных.

По сути, гипотеза утверждала, что сначала люди охотились на самых крупных доступных животных, постепенно переходя к меньшей добыче по мере того, как численность крупных видов уменьшалась. В конце концов, когда охота на крупную дичь перестала быть энергетически целесообразной, люди перешли к одомашниванию животных и растений, что ознаменовало начало сельскохозяйственной революции.

Эти изменения дают представление о факторах, которые влияли на физиологическую и культурную эволюцию палеолитического человека, в частности на развитие его когнитивных способностей.

Эти выводы согласуются с предыдущим исследованием. В 2022 году проанализированы археологические данные, охватывающие период от 1 500 000 до 20 000 лет назад, и выявлен переход от охоты на 12-тонных слонов к охоте на 25-килограммовых газелей как доминирующих видов добычи. Средний вес животных, на которых охотятся люди, также уменьшился с трех тонн миллион лет назад до 50 кг 20 000 лет назад, что свидетельствует о постоянном уменьшении размера добычи с течением времени.

Профессор Баркай отметил: Хотя общепринятое мнение связывает эволюцию орудий труда с улучшением когнитивных способностей человека, наше исследование связывает эти изменения непосредственно с размером добычи. Чтобы успешно охотиться на меньших, неуловимых животных, люди должны были стать умнее, быстрее, более целеустремленными, наблюдательными и сплоченными. Они разработали новое дальнобойное охотничье оружие и приобрели навыки выслеживания".

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