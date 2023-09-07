Англо-испанский диалект: в США образовался новый вариант английского языка

В определенных частях Майами в последнее время наблюдается языковое слияние, что свидетельствует о взаимодействии между носителями испанского и английского языков. Эта новая лексика сформировала испаноязычный вариант английского языка.

Майами, город, характеризующийся преимущественно испаноязычным и латиноамериканским населением, является одним из самых двуязычных городских центров США. За последние несколько десятилетий глубокое влияние испанского языка слилось с устоявшимися американскими диалектами английского языка, породив уникальную лексику, полную собственных идиом и выражений, пишет IFLScience.

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Лингвисты из Международного университета Флориды в Майами пристально следили за этой лингвистической эволюцией в течение примерно десяти лет, рассматривая ее как изысканный пример того, как человеческие языки подвергаются непрерывным трансформациям в ответ на исторические и общественные обстоятельства.

По словам профессора Филипа М. Картера, директора Центра гуманитарных наук в городской среде Международного университета Флориды, "все слова, диалекты и языки имеют свою историю".

Он отмечает, что лингвистическая вариативность преимущественно происходит от людей, которые родились в общинах с латиноамериканским большинством в Южной Флориде. Эта вариация отличается тонким, но заметным произношением, незначительными грамматическими нюансами и лексическими различиями, на которые повлияло длительное присутствие испанского языка в регионе.

Носители этого диалекта демонстрируют склонность к "заимствованию" испанских выражений и прямому переносу их в английский язык, сохраняя при этом структурную целостность оригинальной испанской фразы — явление, которое в лингвистике называется "калькированием".

Хотя эта языковая смесь изначально возникла среди двуязычных людей, лингвисты заметили ассимиляцию определенных фраз носителями английского языка в Майами. По словам профессора Картера, "это примеры буквальных лексических калек — прямых переводов. Примечательно то, что мы обнаружили, что они употребляются не только в речи иммигрантов — людей, которые опираются на свой родной испанский язык, овладевая английским, — но и среди их детей, изучающих английский как второй родной язык".

В 2022 году профессор Картер в сотрудничестве с лингвистом Кристен Д'Алессандро Мерии провели комплексное исследование, чтобы задокументировать кальки испанского происхождения в английском языке, на котором говорят в Южной Флориде. Их исследование включало опрос 33 человек в Майами, что охватывало широкий спектр кубинских американцев первого поколения, кубинских американцев второго поколения и некубинских испаноязычных лиц.

Участникам было представлено более 50 предложений, символизирующих новый диалект, и их задачей было оценить, насколько эти предложения звучат "совершенно", "приемлемо", "неуклюже" или "неуместно". Аналогичное оценивание провела общенациональная группа из-за пределов Южной Флориды.

Результаты показали, что диалект местное население воспринимает как "естественный", но он кажется заметно чужим для тех, кто проживает за пределами региона. Это исследование выделяет способ, которым диалекты формируются, развиваясь путем тонкой дифференциации и незначительных изменений до такой степени, что они становятся неграмматическими или "чужими" для тех, кто к ним не привык.

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