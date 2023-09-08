Солнечный ветер оторвал хвост кометы Нишимура: астрономы-любители заметили пропажу (фото)

Астрофотографы со всего мира наблюдают за зеленоватой кометой, которая ближе всего подойдет к Земле 12 сентября.

Астрофотографы продолжают делать захватывающие снимки кометы Нишимура (C/2023 P1), которая проходит через Солнечную систему, пишет Space.com.

Впервые комету обнаружил астроном-любитель Хидео Нишимура из города Какегава в августе 2023 года с помощью зеркальной камеры Canon с телеобъективом. Обнаружение кометы с помощью камеры является редкостью, так как большинство новых комет находят автоматические телескопы.

Последние недели за кометой следила целая армия астрофотографов, которой удалось запечатлеть нечто удивительное.

Так, известный охотник за кометами Михаэль Йегер из Австрии в сентябре сделал захватывающие снимки кометы. Среди всего прочего именно он заметил, что комета на какое-то время потеряла свой хвост из-за вспышки солнечного ветра.

Несколько дней спустя Йегер сделал еще одни снимок кометы, на котором видно "отросший" хорошо выраженный хвост.

На снимках же астронома-любителя Стюарта Аткинсона четко видна развилка в хвосте кометы Нишимура.

Самое свежее изображение кометы было сделано 7 сентября итальянским астрофотографом Лоренцо Ди Колой. Такой комету можно увидеть в бинокль или небольшой телескоп, отмечает фотограф.

Фото: Lorenzo Di Cola/NurPhoto

Следующие несколько недель будут захватывающими для наблюдения за кометой Нишимура. Дело в том, что шар из льда и пыли приближается к самому близкому пролету рядом с Землей, который произойдет 12 сентября. После этого комета достигнет своей ближайшей точки с Солнцем 17 сентября. На данным момент комета проходит в ночном небе в районе созвездия Льва, где ее можно увидеть в утренние часы перед восходом солнца.

Для того, чтобы найти комету в предрассветном небе необходимо посмотреть на восток. Приложение для наблюдения за звездами может помочь найти комету Нишимура, а бинокль или телескоп – рассмотреть ее поближе. Отмечается, что в бинокль или телескоп малого или среднего размера будет виден нечеткий зеленоватый шар, а хвост кометы будет виден только с более мощной оптикой.

Напомним, комета C/2023 P1 медленно, но верно приближается к Солнцу, и она будет находиться ближе всего к нашей звезде 17 сентября. После этого комета отправится обратно во внешнюю часть Солнечной системы, чтобы вернуться к Солнцу только спустя 400 лет.