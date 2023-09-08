Эволюция и ее капризы. Ученые до сих пор не могут объяснить, почему мы теплокровные: что с этим не так

Одним созданиям, таким как крокодилы или ящерицы, необходимо получать тепло извне, например, греясь на солнце. В то же время другие способны согревать себя самостоятельно, среди них и люди. Но зачем это нам?

Из-за такого свойства, существует разделение на "эктотермов" (холоднокровных) и "эндотермов" (теплокровных). Несмотря на очевидные преимущества в виде тепла, недостатком является то, что для обеспечения постоянной температуры теплокровным требуется гораздо больше энергии, пишет IFLScience.

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Генезис эндотермии, однако, остается окутанным спорами и различными теориями. Изучая ископаемые останки, можно предположить, что предшественники птиц начали свою эволюцию к эндотермии примерно 140 миллионов лет назад. Между тем считается, что предки современных млекопитающих были теплокровными еще в триасовом периоде, более 200 миллионов лет назад.

Одна из ранних гипотез предполагает, что эндотермия давала преимущество активным, высокоэнергичным хищникам в преследовании быстро движущейся добычи. Это предположение, сформулированное в публикации 1979 года Альберта Беннетта и Джона Рубена, утверждает, что основным фактором, который побудил эволюцию эндотермии, было увеличение аэробных возможностей, что позволило этим животным поддерживать высокие уровни активности.

Альтернативная теория утверждает, что эндотермия зародилась среди травоядных животных. Она утверждает, что поедание растительной пищи в большом количестве вызвало огромное потребление углерода, который сжигается в процессе эндотермии.

Тем не менее, объяснений того, почему у предков человека возникла эндотермия, до сих пор не хватает. Спекуляции изобилуют предположениями, начиная от изменений в окружающей среде и заканчивая изменениями в рационе.

Некоторые утверждают, что повышенная способность транспортировать кислород в организме была необходима для предков-охотников, тогда как другие утверждают, что эндотермия развилась как защитный механизм против грибковых инфекций, поскольку большинство грибков не могут размножаться при высоких температурах.

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