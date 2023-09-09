Древняя тайна. Секрет здоровой и долгой жизни в продукте, который у всех на слуху

От проблем с воспалением кишечника, до укрепления иммунной системы и улучшения качества сна, ученые, кажется, обнаружили универсальный лечебный напиток.

Интернет пестрит модными напитками известными своими полезными свойствами и они действительно поражают. Но вот один из них с небывалой скоростью вновь набирает популярность и это — комбуча. Ученые считают, что этот древний напиток, который существует уже несколько веков, может быть очень полезным для укрепления нашего здоровья и улучшения качества жизни, пишет Derbyshire Live.

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Итак, из-за чего же возникла такая шумиха? Комбуча — это слегка газированный напиток, приготовленный из чайного гриба и сахара. В последнее время он приобрел репутацию полезного для здоровья напитка. И Майкл Мосли, эксперт в области здравоохранения и бывший врач, не оставил без внимания этот напиток.

Но не только он один говорит о чудесах данного. Джастин Зонненбург из Стэнфордского университета тоже немного покопался в этом вопросе. В своем исследовании он и его команда обнаружили, что ферментированные продукты, похоже, оказывают успокаивающее действие на воспалительные процессы в организме. Считайте это способом организма сказать сделать небольшую передышку в борьбе с очередным недугом. Он считает, что если ежедневно употреблять даже две порции таких продуктов, то польза будет значительной. В исследовании участвовали две группы: одна группа пила ферментированные напитки, а другая — нет. В результате этого, уже через четыре недели у группы, пившей ферментированные напитки, улучшилась память. Более того, употреблявшие напиток люди значительно улучшили качество своего сна.

Также, недавнее исследование намекнуло на то, что этот напиток может быть полезен больным диабетом 2-го типа, поскольку снижает уровень сахара в крови. Однако следует отметить, что в этом исследовании участвовало всего 12 человек.

Но помимо комбучи, есть и другие невероятно полезные ферментированные продукты. Кимчи, квашеная капуста, темпех, хлеб из закваски — вот лишь некоторые из них. Эксперты даже предполагают, что эти продукты могут замедлять ход времени биологических часов нашего организма. Окончательный вердикт пользе этой категории продуктов еще не вынесен, но продолжающиеся исследования могут открыть новые их свойства и указывают на серьезный интерес науки к ним.

Комбуча и ее ферментированные сородичи, может быть, и считаются устаревшими, но их положительное влияние на наше здоровье и качество жизни не раз подтверждалось исследованиями. Если вы хотите улучшить сон, утихомирить воспаление или просто выпить бодрящий напиток, то, похоже, вы с уверенностью можете заказать себе комбучу.

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