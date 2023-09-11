Носки с клешней омара. Ученые исследовали египетские модные тренды, существовавшие тысячи лет назад

В современном обществе сочетание носков с босоножками остается предметом споров, вызывая уровень дебатов, сравнимый с противоречивым добавлением ананаса к пицце.

Артефакт, недавно выставленный в лондонском Музее Виктории и Альберта, свидетельствует о том, что модный тренд сочетания носков и босоножек имеет древние корни. Эти архаичные носочные изделия, идентифицированные как коптские носки, происходят из Египта и, как полагают, берут свое начало в четвертом или пятом веке, пишет IFLScience.

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Найденные в конце 19-го века, эти носки с характерным дизайном, напоминающим клешни омара, могут показаться современному наблюдателю курьезными. Однако эта своеобразная форма выполняла конкретную функцию: вмещала носителей сандалий той эпохи.

Такая нетрадиционная одежда для ног демонстрировала роскошь, которую редко встретишь в современной обуви. Учитывая господствующие климатические условия, сандалии, как правило, предназначались для дневного ношения, тогда как прохладные ночи побуждали к принятию носков как желательного аксессуара к сандалиям.

Кроме своего необычного вида, коптские носки отличаются уникальным методом изготовления. Изготовленные в технике нолебиндинга (nålebinding), которая, как полагают, предшествовала вязанию крючком и спицами, эти носки созданы благодаря манипуляции с иглой с одним ушком для создания гибкой текстильной структуры.

Благодаря своей долговечности, нолебиндинг был излюбленной техникой для изготовления варежек, носков и шляп.

Хотя эта техника имеет сходства с вязанием, эксперты признают значительные различия в процессе нолебиндинга. В отличие от вязания спицами и крючком, где используется непрерывная нить, вязание нитками основывается на прохождении иглы с рабочим концом сквозь предварительно сформированные петли в структуре ткани. Этот особый подход позволяет создавать изделия, которые выдерживают длительное использование, не распускаясь в случае разрыва нити.

На практике вязание нитками больше напоминает шитье, чем вязание. Каждый стежок требует полного прохождения нити через петлю до того, как она будет зажата, чтобы создать следующий стежок.

Итак, техника прогрессирует медленно и требует ограниченного запаса нитей. Несмотря на эти ограничения, неизменное качество плетения нолебриндинга очевидно в прекрасно сохранившемся состоянии этих 1600-летних коптских носков, которые выдержали испытание временем гораздо лучше, чем многие современные аналоги.

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