Океан закипает. Ученые предупреждают, что волны адской жары лишь усилятся: кто виноват

Исследователи предупреждают, в ближайшее время экстремальные погодные явления лишь усилятся и тому есть логичное объяснение.

Десятилетиями ученые предупреждали о наступлении климатического кризиса, с которым наша планета неминуемо столкнется, если человечество не уменьшит количество выбросов парниковых газов. Лето 2023 года стало невероятно жарким, а июль и вовсе официально признали самым знойным за всю историю наблюдений, пишет IFLScience.

Ситуация усугубляется и тем, что в Тихом океане в свои права вступил Эль-Ниньо, который влияет на погоду в разных уголках мира, а также существенно поднимает температуру поверхности океана. Исследователи отмечают, что все эти факторы вместе приведут к более экстремальным погодным явлениям и рекордно высоким температурам, которые обрушатся на сушу и океаны.

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Исследователи опасаются, что Эль-Ниньо лишь усугубит климатический кризис, в результате чего волны тепла в океане станут лишь более экстремальными и интенсивными. И это весьма опасно.

Повышение температуры

Исследователи обнаружили, что с апреля этого года средняя температура океана по всему земному шару лишь повышается, что приводит к образованию морских волн тепла. Они в свою очередь являются более суровыми, чем в предыдущие годы, и могут длиться дольше, чем это было ранее.

Эти морские волны тепла чрезвычайно опасны и несут угрозу всему мировому океану и важным отраслям промышленности. Дело в том, что повышение температуры опасно для множества чувствительных организмов, которые обитают в прохладных водах, например водорослей, и для организмов из теплых вод, таких как кораллы. Более того, ученые полагают, что потеря всего одного вида может иметь необратимые последствия для других. Например, с 2014 по 2015 годы западное побережье Америки пережило морскую волну тепла, в результате чего было убито множество морских звезд. В результате это привело к внезапному увеличению численности морских ежей.

Исследователи отмечают, что морские волны также могут привести к миграции целых видов в новые места обитания. Кроме того, подобные волны влияют на туризм, рыболовство и аквакультуру. Ученые предупреждают, что морские волны тепла сами по себе чрезвычайно опасны для морских обитателей, но в сочетании с условиями Эль-Ниньо и вовсе могут стать смертоносными.

Последствия Эль-Ниньо

Ученые предупреждают, что нам еще слишком мало известно о морских волнах тепла в особенности в связке с Эль-Ниньо. С 2016 года, когда это явление в последний раз наблюдалось в Тихом океане, ученым стало известно намного больше однако этих знаний все еще недостаточно, чтобы спрогнозировать, как4ими могут быть последствия.

Исторические данные подсказывают, что морские волны тепла, вероятно, возникнут в северо-восточной части Тихого океана, в тропической центральной и восточной части Тихого океана, а также в восточной Австралии и в Индийском океане. Ученые полагают, что именно эти регионы наиболее подвержены риску массового вымирания морских обитателей. Под угрозой находятся, морские лиса, водоросли и коралловые рифы.

Ученые полагают, что человечество все еще может предотвратить некоторые наиболее опасные грядущие изменения, однако для этого потребуется провести ряд дополнительных прогностических исследований, чтобы понять, какое будущее ждет планету в целом и океаны отдельно. Ученым, как предполагает команда, "исследователям следует активизировать усилия по мониторингу, чтобы охарактеризовать физические и биологические условия региона до наступления волны тепла

Исследователи настаивают на необходимости отслеживания температуры, кислорода, уровней океана, солености и содержания питательных веществ в воды. Предполагается, что отслеживание всех этих параметров позволит спрогнозировать будущие изменения, которые ждут океан.

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