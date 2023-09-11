Артефакт времен Марафонской битвы. Археологи обнаружили шлем с черепом внутри (фото)

В коллекции Королевского музея в Онтарио хранится древнегреческий шлем с мрачной историей. Его откопали на Марафонских равнинах еще в 1834 году, и он все еще содержал череп своего владельца.

Марафонская битва является ключевым моментом древнегреческой истории, ознаменовавшим победу небольшого греческого войска, состоявшего в основном из афинских солдат, над персидской армией, вторгшейся в страну. Интенсивность битвы привела к многочисленным жертвам, и считается, что этот шлем принадлежал греческому гоплиту, воину, погибшему в разгар ожесточенной и кровавой битвы, пишет GreekReporter.

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Генерал Мильтиад возглавил афинское войско, состоявшее преимущественно из гоплитов, одетых в бронзовые доспехи, вооруженных копьями и величественными бронзовыми щитами. Они действовали тесно сплоченными формациями, известными как фаланги, уничтожая легковооруженную персидскую пехоту в рукопашном бою. Этот особый стиль ведения войны гоплитов впоследствии стал олицетворением древнегреческой военной тактики.

Сейчас этот шлем, вместе с сопровождающим его черепом, выставлен на всеобщее обозрение в Галерее Греции Королевского музея Онтарио.

Сейчас этот шлем, вместе с сопровождающим его черепом, выставлен на всеобщее обозрение в Галерее Греции Королевского музея Онтарио Фото: Royal Ontario Museum

Историческое значение Марафонской битвы выходит далеко за пределы древнего поля боя. В сентябре 490 года до н. э. на расстоянии всего 42 километров от Афин греческое войско, значительно превосходящее по численности, продемонстрировало незаурядную доблесть, отражая вторжение персидской армии. Эта битва была не просто защитой их города; она защитила афинскую демократию и, как следствие, траекторию развития западной цивилизации.

Историк Ричард Биллоуз в своей тщательно исследованной книге "Марафон: Как одна битва изменила западную цивилизацию" выделяет глубокое влияние того единственного дня 490 года до нашей эры. Афинская армия под руководством генерала Мильтиада безвозвратно изменила ход цивилизации.

Марафонская битва, длившаяся всего два часа, завершилась паническим отступлением персидской армии, которую неустанно преследовали афиняне-победители. Биллоуз характеризует этот триумф как "чудесный", добавляя, что он не был таким простым, как предполагают некоторые исторические свидетельства. Ведь персидская армия до этого не знала ни одного поражения.

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