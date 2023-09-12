Без единого пятнышка. Первого в мире безупречного жирафа в дикой природе заметили в Африке (фото)

Исследователи наблюдали теленка, бродящим по равнинам вместе с матерью всего через несколько недель после рождения жирафа без единого пятна в зоопарке Теннесси.

Снимки удивительного малыша были сделаны фотографом в частном заповеднике в Намибии. В результате он стал первым безупречным жирафом без единого пятнышка, замеченным в дикой природе, пишет Daily Mail.

Любопытно, что это произошло всего через несколько недель после того, как зоопарк Теннесси заявил о рождении жирафа, у которого не было ни единой отметины. В последний раз безупречный жираф появлялся в центре внимания в Токио в 1972 году.

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Несмотря на то, что малыш выглядит весьма необычно и встретить теленка без единой отметины — большая удача, ученые предупреждают, что отсутствие узоров делает его весьма уязвимым перед хищником.

Первый безупречный жираф без единого пятнышка в дикой природе обнаружен в Африке Фото: Giraffe Conversation Foundation

Дело в том, что пятна жирафов уникальны для каждой отдельной особи, поэтому хищникам сложно сосредоточиться на одной добыче. Фактически пятна и узоры помогают жирафу маскироваться в дикой природе, но даже это еще не все. Как правило, они располагаются на концентрированных участках кровеносных сосудов, что позволяет животному отводить тепло и контролировать температуру собственного тела.

Отметим, что изменение цвета, рисунка или полос наблюдаются у различных видов, однако ученые до сих пор не знают, почему это происходит. Отсутствие пятен связано с генетическим заболеванием, также известным как лейкизм, которое блокирует выработку клетками пигментов. По словам соучредителя и директора по охране природы Giraffe Conversation Foundation (GCF), доктора Джулиан Феннесси, отсутствие пятен также может быть вызвано генетическими мутациями или рецессивным генотипом в одном или нескольких гена, связанных с рисунком. Однако потребуется дополнительный генетический анализ, чтобы выяснить это наверняка — до того момента это лишь предположение.

Первый безупречный жираф без единого пятнышка в дикой природе обнаружен в Африке Фото: Giraffe Conversation Foundation

Безупречный жираф — один из примерно 117 000, сохранившихся в Африке, поскольку это животное вымерло минимум в 7 странах — осталось всего четыре отдельных вида. Ученые отмечают, что сегодня жирафы находятся в беде, а потому необходимо предпринять шаги, чтобы не допустить их полного исчезновения с лица Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как на самом деле спят жирафы с их длинными шеями.