На Земле должен уже начаться ледниковый период, но этого не происходит: в чем причина

Солнце и Земля имеют очень тесные взаимосвязи, которые влияют на климат нашей планеты.

Еще в 1645 году на Солнце резко упала активность, то есть сократилось количество солнечных пятен. Это продолжалось до 1715 года и данный период совпал с так называемым Малым ледниковым периодом на Земле. Он продолжался с 14 по 19 век и в это время средняя температура в северном полушарии Земли значительно снизилась, что привело к появлению очень холодной зимы и короткого лета. С тех пор астрономы считают, что даже если появление двух событий было простым совпадением, все же взаимоотношения между Солнцем и Землей играют важную роль в климате нашей планеты. Кстати, сейчас уже должен был начаться новый малый ледниковый период или период значительного снижения температуры, но этого не произошло по одной причине, пишет Space.

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Если взять пару циклов солнечной активности, которые продолжаются 22 года, то за это время на Солнце обычно появляется от 30 до 40 тысяч солнечных пятен. Чем их больше, тем больше яркость Солнца, а значит больше излучения.

Но с 1645 по 1715 годы, этот период получил название минимум Маундера, наблюдалось всего 50 солнечных пятен, а в конце 17 века был небольшой период, когда пятен на Солнце вообще не было. До сих пор не известно, что стало причиной резкого снижения активности Солнца. В любом случае минимум Маундера совпал с Малым ледниковым периодом, хотя его влияние было заметно не на всей планете.

Если взять пару циклов солнечной активности, которые продолжаются 22 года, то за это время на Солнце обычно появляется от 30 до 40 тысяч солнечных пятен Фото: NASA

Во время минимума Маундера интенсивность солнечного излучения значительно снизилась и это ощутили в основном люди в северном полушарии. Дело в том, что эта часть планеты наиболее восприимчива к изменениям уровня излучения Солнца. Здесь больше суши, а температура на суше меняется быстрее.

Еще 100 лет назад физик и астроном Милутин Миланкович указал на то, что взаимоотношения между Землей и Солнцем оказывают сильное влияние на климат нашей планеты. По мнению ученого это связано с изменениями положения орбиты и оси Земли, которые происходят циклично.

Первый цикл заключается в том, что орбита Земли медленно меняется с эллиптической на круговую и обратно примерно каждые 100 000 лет. Это происходит из-за небольшого гравитационного влияния Юпитера и Сатурна.

Например, сейчас эксцентриситет Земли, то есть мера эллиптичности орбиты уменьшается. Такие изменения орбиты влияют на продолжительность времен года, потому что, когда Земля находится дальше от Солнца, она движется медленнее. Если Земля находится в максимальном эксцентриситете и если самая дальнее положение Земли от Солнца совпадает с летом в северном полушарии, то лето продлится дольше, чем обычно.

Еще 100 лет назад физик и астроном Милутин Миланкович указал на то, что взаимоотношения между Землей и Солнцем оказывают сильное влияние на климат нашей планеты Фото: space.com

Еще один цикл меняет наклон оси нашей планеты в диапазоне от 22,1 до 24,5 градуса примерно каждые 41 000 лет. Нынешний наклон Земли составляет 23,44 градуса, и он уменьшается. Этот цикл также влияет на продолжительность времен года. Больший наклон оси для разных регионов на Земле может означать, что они получает либо больше солнечного света, либо меньше, но в этом случае сезоны становятся более экстремальными.

Осевая прецессия является еще одним циклом, на который указал Миланкович. Это значит, что каждые 25 700 лет ось Земли вращается волчком и делает своеобразный круг в небе. Это меняет то, какое полушарие получает больше солнечного света.

Все эти периоды, названные циклами Миланковича, могут совпадать друг с другом и, или усиливать свое влияние на планету, или же нейтрализовать влияния друг друга. В любом случае положение Земли относительно Солнца оказывает большое влияние на климат нашей планеты.

Ледниковые периоды на Земле, как показывают исследования, совпадают с периодами циклов Миланковича, когда Земля, особенно в северном полушарии, получает меньше солнечного света, чем обычно, а теплые периоды совпадают с периодами большего количества солнечного света.

В последний раз ледниковый период закончился примерно 12 000 лет назад, что совпало с небольшим увеличением общего количества солнечного света из-за циклов Миланковича. Согласно этим циклам, на Земле сейчас на самом деле должен быть период сильного похолодания, но из-за выбросов углекислого газа этого не происходит.

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