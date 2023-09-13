Место, где сходятся пиво, традиции и немецкое единство: почему Октоберфест проходит в сентябре

История Октоберфеста восходит к началу 19 века, когда в Мюнхене решили устроить публичное зрелище в честь бракосочетания принца-регента Людвига Баварского (короля Людвига I) и принцессы Терезы Саксонской-Гильдбурггаузенской.

Представление о традиционном немецком празднике Октоберфест вызывает в голове яркую картину. Длинные общие столы, украшенные множеством блюд и напитков, включая огромные крендели, сочные колбаски, колоссальные куски жареного мяса и высокие стеклянные бочонки, до краев наполненные шипучим пивом. Этот устойчивый образ также охватывает характерную одежду Октоберфеста, характеризующуюся кожаными брюками и платьями с глубоким вырезом, которые одевают буфетчицы на фестивале, пишет Grunge.

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Несмотря на международное признание фестиваля за его безудержное веселье, историческая подоплека и особое календарное расположение Октоберфеста часто остаются вне поля зрения широкой общественности. Вопреки своему названию, пропитанный пивом праздник, который длится около двух недель, разворачивается преимущественно в сентябре, с датами, которые ежегодно меняются и определяются властями Мюнхена, Бавария — родины фестиваля и места его ежегодного зарождения.

Исторический прецедент восходит к 12 октября 1810 года, когда отмечалась годовщина знаменательного баварского королевского союза — брака между принцем-регентом Людвигом Баварским, позже провозглашенным королем Людвигом I, и принцессой Терезой Саксонской-Гильдбурггаузенской.

Октоберфест теперь служит для немцев каналом для празднования Дня немецкого единства — ежегодного празднования 3 октября Фото: pexels.com

Согласно таким источникам, как "Reader's Digest", раннее начало фестиваля ввели для того, чтобы воспользоваться теплой погодой и удлиненным световым днем, тем самым увеличивая общий опыт посетителей фестиваля. Однако с середины 1990-х годов Октоберфест претерпел дальнейшее расширение, и теперь служит празднованием воссоединения Германии.

История Октоберфеста восходит к началу 19 века, когда в Мюнхене решили устроить публичное зрелище в честь бракосочетания принца-регента Людвига Баварского (короля Людвига I) и принцессы Терезы Саксонской-Гильдбурггаузенской. В тот первый год центральным событием были конные скачки, на которых не было палаток с пивом, определяющих современное событие.

Тем не менее громкий успех мероприятия заложил основу для его эволюции в течение следующего столетия. В бурные 1910-е годы фестиваль периодически прерывался наполеоновскими войнами. Поэтому к концу века Октоберфест превратился в любимое мероприятие, ставшее синонимом баварской культуры.

Мюнхен, кроме своей исторической монархии, издавна славился своим исключительным пивом, особенно продукцией шести уважаемых пивоварен. Старейшая из них, Августинер, ведет свою историю с 14 века, когда ее основали монахи.

Со временем эти пивоварни стали неотъемлемой частью празднования Октоберфеста, который теперь служит важной брендинговой платформой для этих исторических заведений. Сегодня Октоберфест ежегодно привлекает в столицу Баварии около шести миллионов человек, а некоторые пивные павильоны способны вместить более 8 000 посетителей одновременно.

Хотя влияние Октоберфеста распространилось и города по всей Германии и во всем мире, и празднования повторяются в сентябре и октябре, его баварская сущность остается его визитной карточкой. Тем не менее в последние десятилетия фестиваль расширил свои масштабы, включив в себя более масштабные национальные празднования.

В частности, Октоберфест теперь служит для немцев каналом для празднования Дня немецкого единства — ежегодного празднования 3 октября, которое отмечается в память о формальном воссоединении Восточной и Западной Германии в 1990 году, что совпало с символическим падением Берлинской стены.

Хотя Октоберфест традиционно завершался в первое воскресенье октября каждого года, в 1994 году достигли договоренности о переносе на 3 октября, если оно предшествует традиционному закрытию фестиваля, что позволило посетителям Октоберфеста поднять тост за становление современной нации.

Сегодня Октоберфест также нашел отклик во многих городах Соединенных Штатов, где он чтит культурное наследие немецких мигрантов.

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