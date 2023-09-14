Человека-великана никогда не существовало и не будет существовать: ученые объяснили почему

Люди-гиганты могут казаться убедительным нарративом в определенных кругах сторонников теории заговора, но фундаментальный научный принцип, закон квадрата-куба, однозначно опровергает возможность их существования.

В эпоху, когда теории заговора стремительно распространяются в интернете, жизненно важно отличать спекулятивную выдумку от эмпирической реальности, пишет IFLScience.

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Среди потока постоянного эволюционирования теорий заговора, пронизывающих интернет-ландшафт, нередко можно встретить непонятные, сбивающие с толку утверждения. Один из таких нарративов утверждает, что люди чрезвычайной силы, скрытые от общественности, сосуществуют с нашим видом.

Эти фантастические утверждения предполагают, что Ватикан в сотрудничестве с уважаемым Смитсоновским институтом обладает знаниями о гигантских человеческих скелетах, что потенциально может перевернуть наше понимание эволюции человека.

Сторонники этого экстраординарного заявления пытаются подкрепить свои утверждения визуальными "доказательствами", хотя достоверность таких доказательств остается в лучшем случае сомнительной.

"Доказательства" сторонников заговора

На этих изображениях, которые часто характеризуются любительскими манипуляциями с фотошопом, изображены миниатюрные особи, сопоставленные с колоссальными кучами скелетных останков.

Манипуляции с фотошопом раскрыты

Поражает то, что постоянно повторяющейся темой являются сообщения, датированные несколькими годами, о якобы находке гигантского 24-метрового человеческого скелета в Индии.

Еще одни "доказательства" существования великанов среди людей

Однако к этим утверждениям необходимо подходить с осторожностью. Краткое расследование показывает, что изображения являются не только абсурдными, но и исторически сомнительными. Беглый обратный поиск в Google показывает их происхождение: 2002 год, когда их создали в рамках конкурса, участники которого должны были сфабриковать фиктивные археологические находки с помощью фотошопа.

Несмотря на их очевидную неправдоподобность сегодня, эти изображения могли искренне озадачить аудиторию в начале 2000-х годов.

Тем не менее давайте кратко рассмотрим эту идею, хотя бы ради аргумента. Предположение о 24-метровом росте человека является фундаментально ошибочным из-за закона квадрата-куба, научного принципа, регулирующего взаимосвязь между размером, объемом и площадью поверхности.

С увеличением размеров объекта его объем увеличивается быстрее, чем площадь поверхности. Другими словами, площадь поверхности увеличивается пропорционально квадрату размера объекта, тогда как объем увеличивается пропорционально кубу его размера.

Представьте себе, например, человека, стоящего на высоте 18 метров, который в десять раз меньше обычного человека ростом 1,8 метра. Удивительно, но тело этой колоссальной особи должно было бы поддерживать объем, в сто раз больший, чем объем тела человека среднего размера.

Хотя кубический дюйм кости имеет невероятную несущую способность — 8600 килограммов, ограничения, накладываемые законом квадрата-куба, становятся очевидными при увеличении масштаба до таких чрезвычайных размеров.

В случае 18-метрового гиганта, его скелетная структура должна была бы выдержать огромную массу, превышающую 250 047 килограммов, если предположить, что средний вес человека составляет 63 килограмма.

По сути, закон квадрата-куба диктует, что если бы человек достиг колоссального роста, о котором говорят конспирологи, то огромная тяжесть собственной массы тела ускорила бы распад его костей в прах задолго до того, как возникла бы потребность во вмешательстве Ватикана в сокрытие такого явления. Неправдоподобность людей-великанов, продиктованная неумолимыми законами физики, решительно отрицает правдивость этой конкретной теории заговора.

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