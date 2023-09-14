Ученый из США считает, что мы неправильно понимали главный закон физики последние 300 лет

Неправильный перевод закона Ньютона немного меняет его суть.

Исаак Ньютон еще в 1687 году представил на латыни три главных закона, которые описывают каким образом происходит движение всех объектов во Вселенной. Эти законы перевели на много языков мира и приняли за основу понимания фундаментальных принципов физики. Но, по мнению лингвиста и математика из США, мы могли интерпретировать формулировку первого закона Ньютона немного неправильно, пишет ScienceAlert.

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В издании Philosophy of Science появилась научая статья лингвиста и математика Дэниэла Хука из Технологического института штата Вирджиния, США. В ней он указывает на то, что перевод законов Ньютона с латыни на английский язык в 1729 году был сделан неправильно.

По словам ученого, с тех пор многие физики интерпретировали первый закон Ньютона как такой, которые означает, что объект будет продолжать двигаться по прямой или оставаться в покое, пока не вмешается внешняя сила. Это описание хорошо работает, пока не становится ясно, что внешние силы постоянно действуют на объект. И Ньютон скорее всего учитывал этот факт при составлении закона.

Хук проверил архивы и выяснил, что неверная интерпретация оставалась незамеченной до 1999 года, когда двое ученых обратили внимание на перевод одного латинского слова, которое было упущено из виду: quatenus, что означает "настолько", а не пока

Исаак Ньютон еще в 1687 году представил на латыни три главных закона, которые описывают каким образом происходит движение всех объектов во Вселенной Фото: National Geograophic

По словам ученого, Ньютон не имел в виду, что объект сохраняет свой импульс, пока на него не действуют внешние силы. Вместо этого знаменитый физик имел в виду, что каждое изменение импульса объекта, то есть толчок, падение, поворот, происходит из-за влияния внешних сил.

Хук пишет в своей статье, что возвращение правильной интерпретации первого закона Ньютона вернуло одному из главных принципов физики его первоначальное значение. Но это изменение не было принято. Хук признает, что новая интерпретация закона Ньютона не изменила и не изменит современную физику. Но внимательное изучение сочинений Ньютона проясняет, о чем думал ученый в то время, то есть зачем вообще был представлен первый закон Ньютона.

Если взять общепринятый перевод, в котором сказано, что объекты двигаются по прямым линиям, пока внешняя сила не заставит их действовать иначе, тогда возникает вопрос: зачем Ньютону писать закон о телах, свободных от внешних сил, если в нашей Вселенной такого нет, если всегда есть сила гравитации и трения? По словам Джорджа Смита из Университета Тафтса, США, вся суть первого закона Ньютона состоит в том, чтобы сделать вывод о существовании силы.

По словам Хука, Ньютон представил три примера, которые иллюстрируют его первый закон движения и самым лучшим примером является волчок. Он, как известно, замедляется по спирали из-за трения воздуха. Ньютон ясно показывает нам, как первый закон, в его понимании, применяется к ускоряющимся телам, на которые действуют силы, то есть он применим к телам в реальном мире, говорит Хук.

По словам Хука, Ньютон представил три примера, которые иллюстрируют его первый закон движения и самым лучшим примером является волчок Фото: ScienceAlert

Ученый считает, что измененная интерпретация закона Ньютона раскрывает одну из самых фундаментальных идей ученого, которая была совершенно революционной 17 веке. То есть планеты, звезды и другие небесные тела управляются теми же законами физики, что и объекты на Земле.

Фокус уже писал о том, что ученые впервые обнаружили два новых изотопа кислорода, но их поведение не согласуется с существующими теориями.

Также Фокус писал о том, что физики смогли обнаружить очень редкий вид частиц во время очередного эксперимента на Большом адронном коллайдере.