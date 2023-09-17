Анализирующий здоровье унитаз и анчоусный секс: победители Шнобелевской премии-2023

Ученые получили премии за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься.

В США в формате онлайн редакция юмористического журнала Annals of Improbable Research объявила победителей Шнобелевской премии-2023, которая вручается с 1991 года. Организаторы этой премии вручают награды ученым за достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют задуматься. Как всегда, исследования-победители могут вызвать могут вызвать улыбку, пишет Phys.

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Настоящие лауреаты Нобелевской премии раздавали награды каждому из 10 победителей Шнобелевской премии-2023.

Кто же получил награды в этом году и за что?

Облизывание камней

Шнобелевскую премию по химии и геологии получил Ян Заласевич из Университета Лестера, Великобритания, за то, что смог объяснить почему почему многие ученые любят облизывать камни. Дело в том, что на влажной поверхности камней частицы видны лучше, чем на сухой. По словам геолога, еще с 18 века ученые пробовали на вкус горные породы, чтобы идентифицировать их.

Повторение слов до бессмысленности

Шнобелевская премия по литературе была присуждена международной группе ученых за изучение ощущений, которые испытывают люди, когда повторяют одно и то же слово много, много, много, много, много, много, много раз. Оказалось, что повторение одного и того же слова очень много раз приводит к тому, что оно теряет всякий смысл.

Оживление мертвых пауков

Шнобелевская премия в области машиностроения досталась американским ученым, которые реанимировали мертвых пауков, чтобы использовать их в качестве механических инструментов для захвата. То есть такой инструмент можно увидеть в игровых автоматах, где людям предлагается достать игрушку.

Унитаз, который сканирует экскременты

Шнобелевскую премию в области общественного здоровья получил Сын Мин Пак из Стэнфордского университета, США, за изобретение унитаза, который может быстро анализировать человеческие экскременты для изучения состояния здоровья человека.

Говорящие задом наперед

Шнобелевская премия в области коммуникации была вручена за исследование людей, которые очень хорошо умеют говорить задом наперед. Конечно, лауреаты премии приняли свою награду, говоря задом наперед.

Волосы в носу

Шнобелевскую премию в области медицины получили ученые, которые использовали трупы, чтобы выяснить, одинаково ли количество волос в обеих ноздрях носа человека. Оказалось, что в среднем у человека 120 волос в левой ноздре и 112 в правой.

Электрический вкус

Шнобелевскую премию в области питания получили японские ученые за разработку электрифицированных палочек для еды и соломинок, которые могут сделать еду и напитки более солеными.

Изучение скуки

Шнобелевская премия в области в области образования досталась группе ученых за исследование того, как скучающие учителя могут навевать скуку на своих учеников. Ученые обнаружили, что если ученики думали, что учителям скучно во время урока, то они ощущали еще большую скуку.

Посмотрите наверх

Шнобелевская премия по психологии досталась американским ученым за эксперименты по наблюдению за тем, как много людей на улице остановились бы и подняли глаза, если бы увидели незнакомцев, которые смотрят в небо. Ученые выяснили, что чем больше людей смотрели вверх, тем больше то же самое делали остальные люди.

Анчоусный секс

Шнобелевская премия по физике досталась ученым, которые выяснили, насколько сильно на смешивание воды в океане влияет сексуальная активность анчоусов.

Лауреаты Нобелевские премии будут объявлены в следующем месяце.

Напоминаем, ученые выяснили, что мужчины чаще врут, что знают математику, и это помогает им в жизни. Исследование показало, что реципиенты мужского пола чаще притворяются, что им знакомы определенные термины, даже если они не настоящие, как уже писал Фокус.