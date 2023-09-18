Пернатые оракулы для предсказания результатов битв: как курицы решали судьбу Древнего Рима

Хотя такие верования могут показаться странными для современного восприятия, они глубоко укоренились в римской культуре.

Мало какая история отражает особенности древнеримских верований так, как история о священных курицах. Это были не обычные птицы, а почитаемые животные, к которым обращались как к птичьим оракулам перед важными военными действиями. Еще более удивительно то, что их пищевые привычки влияли на решения генералов и могли определять судьбу целых битв, пишет Ancient Origins.

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Жрецов, прорицателей в Древнем Риме, которые толковали сны, полеты и поведение птиц, называли авгурами. Перед военным столкновением жрец разбрасывал пищу перед священными птицами. Если курицы энергично ели, это считалось благоприятным знаком, который указывал на то, что боги довольны, и битву, скорее всего, выиграют. Если же они отказывались есть, то это — плохой знак.

Современное изображение авгура со священной курицей Фото: Public Domain

Последствия игнорирования пернатых пророков

Одна известная история из книги Цицерона "О пророчествах" рассказывает о морском событии, когда курицы отказались есть перед морским сражением. Разочарованный флотоводец Публий Клавдий Пульхер воскликнул: "Если они не хотят есть, пусть пьют!".

После этого он выбросил священных птиц за борт в море. Этот акт пренебрежения к приметам якобы привел к значительному поражению римлян в битве при Дрепане в 249 году до н. э. Пренебрежение Пульхера к священному ритуалу привело к его вызову в Рим и последующей ссылке, что свидетельствует о том, насколько серьезно римляне относились к пророчествам куриц.

О другом случае рассказывает историк Ливий. Он описал событие во время Первой Пунической войны, когда авгур выпустил из клетки куриц, но вместо того, чтобы есть, они разлетелись. Римский флот воспринял это как очень негативный знак, и они действительно проиграли в следующей битве.

Чем можно объяснить такую зависимость от поведения куриц? Для римлян приметы были прямым средством общения с богами. Птицы, как небесные создания, считались особенно связаны с божественным. То, как птицы едят, летают или поют, рассматривали как послание "свыше". Поэтому священных куриц считали специально избранными инструментами, через которые боги давали наставления.

Хотя это может показаться странным для современного восприятия, эти верования глубоко укоренились в римской культуре. Сопоставление могущественной империи, что ищет совета у скромной курицы, показывает сложный гобелен верований, которые формировали ее решения и судьбу!

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