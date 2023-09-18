Самой младшей было всего 4 года. Сколько людей казнили во время охоты на ведьм в Салеме (фото)

Процесс над салемскими ведьмами служит жутким напоминанием о разрушительном потенциале суеверной толпы. Начавшись с обвинений 3-х женщин, "суды" разрослись до казней десятков невиновных.

Начало Процесса над салемскими ведьмами можно связать с двумя девочками, 9-летней Элизабет Пэрис и 11-летней Абигейл Уильямс. У этих девочек наблюдали непонятные симптомы, характеризовавшиеся припадками и своеобразными вспышками, которые побудили городского врача поставить им диагноз "заколдованность", пишет Grunge.

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Этот диагноз, согласно историческим свидетельствам, запустил цепную реакцию, распространив их загадочные недуги на нескольких других молодых девушек и разжигая широкую панику вокруг ведьмовства.

В течение 17-го века вера в библейский запрет из Исхода 18:22: "Не оставишь ведьму в живых" глубоко повлияла на коллективное сознание. Эта вера подкрепляла серьезность обвинений в ведьмовстве в общине Салема, в которых обвинили более 150 человек, в том числе мужчин, женщин и даже маленьких детей. К сожалению, к кульминации этого ужасного эпизода 25 человек, обвиненных в колдовстве, казнили, или же они умерли в заключении — все эти люди стали жертвами безосновательных слухов.

Первые три женщины, обвиняемые в начале процесса над салемскими ведьмами, были выделены как "посторонние". Титуба, порабощенная женщина из Карибского бассейна, Сара Гуд, нищенка, и Сара Осборн, пожилая женщина, обвиненная в греховной жизни со своим наемным слугой, были в центре внимания первых обвинений.

Титуба, как это ни странно, призналась в своих обвинениях, тогда как две другие женщины решительно отрицали любую вину. В своих показаниях Титуба утверждала, что заключила сделку с дьяволом, подробно описывая его демоническое присутствие и причастность к ней других ведьм по соседству, в том числе и судимых с ней женщин.

Жиль Кори под камнями во время суда над "салемскими ведьмами", 1692 год Фото: Википедия

Сейчас считается, что признание Титубы могло быть стратегическим маневром, чтобы спасти себя от опасности, хотя оно имело ужасные последствия для многих других. Примечательно, что Титуба избежала виселицы, в конце концов отказавшись от своего признания, что привело к снятию обвинений против нее в 1693 году. Ее дальнейшая судьба остается тайной.

В мае 1692 года, в местной тюрьме заключили 36 человек, которых считали "ведьмами". Первой, кого казнили, была Бриджит Бишоп, обвиненная в ряде преступлений, в частности в использовании черной магии для кражи денег и убийства своего мужа.

В последующие месяцы повесили еще 18 человек. Также были убиты шесть мужчин, один из которых — муж осужденной "ведьмы".

Однако не всех обвиняемых осудили или казнили. Некоторые, кто признался, спаслись от виселицы. Однако по меньшей мере семь человек погибли из-за ужасных условий содержания в тюрьме.

Пожалуй, самым ужасным аспектом этой трагедии был случай 4-летней Доркас Гуд, самой молодой среди обвиняемых в колдовстве, которая во время заключения сошла с ума. К октябрю были приняты меры для освобождения некоторых заключенных под залог из переполненных камер, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.

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