Центр Млечного Пути и галактика с хвостами: NASA показало 5 потрясающих изображений космоса (фото)

NASA опубликовало новый набор снимков, сделанных космическими и наземными телескопами, который был назван "Великолепной пятеркой".

Для того, чтобы создать новые изображения космоса ученые объединили данные наблюдений таких известных телескопов, как рентгеновская обсерватория Чандра, космический телескоп Уэбб, телескоп Хаббл и других самых мощных наземных и космических обсерваторий. Набор изображений под названием "Великолепная пятерка" показывает разные объекты с помощью света, который невидим человеческому глазу – от рентгеновского до инфракрасного. После обработки снимков, теперь можно рассмотреть 5 удивительных объектов, среди которых есть и центр Млечного Пути, пишет EarthSky.

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Центр нашей галактики

Центр Млечного Пути Фото: NASA

Центр Млечного Пути находится на расстоянии в примерно 26 тысяч световых лет от нас. Здесь находится сверхмассивная черная дыра, горячие облака газа, массивные огромные звезды, нейтронные звезды и другие типы звезд.

Пульсар в Парусах

Пульсар в Парусах Фото: NASA

Пульсары являются одним из типов нейтронных звезд. Что касается Пульсара в Парусах, то он появился после взрыва огромной звезды примерно 11 тысяч лет назад. На это снимке видны остатки древнего взрыва, благодаря которому в космос улетело большое количество вещества и энергии.

Сейчас пульсар, который является быстро вращающейся нейтронной звездой, скрыт за туманом обломков умершей звезды. Он вращается вокруг своей оси со скоростью 11,195 раз в секунду и регулярно отправляет в космос потоки излучения. Пульсар в Парусах является одним из самых ярких пульсаров и находится на расстоянии в почти 1000 световых лет от нас.

Остаток сверхновой Кеплера

Остаток сверхновой Кеплера Фото: NASA

Этот объект является результатом взрыва звезды белого карлика, который расположен на расстоянии в 20 тысяч световых лет от нас. Белый карлик долгое время забирал вещество у своей звезды-компаньона и когда его масса достигла определенного предела произошел взрыв сверхновой. Это событие произошло в 1604 году. Знаменитый астроном Иоганн Кеплер более года, изучал остаток этой сверхновой, потому объект получил позже его имя.

NGC 1365

Галактика NGC 1365 Фото: NASA

На этом снимке показана спиральная галактика с перемычкой под названием NGC 1365, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая материю. Галактика находится на расстоянии в примерно 60 млн световых лет от Земли.

Черная дыра, окружена большим количеством горячего газа, который со временем исчезнет у нее внутри. Плотный регион в центре галактики называется перемычкой, и он протирается от ядра до спиральных рукавов NGC 1365. Считается, что такие перемычки играют важную роль в эволюции галактик.

ESO 137-001

Галактика ESO 137-001 Фото: NASA

Спиральная галактика под названием ESO 137-001 удалена от нас на примерно 213 млн световых лет. Во время своего движения по Вселенной со скоростью 2,4 млн км/час она оставляет за собой два хвоста из горячего газа.

Во время движения галактика направляется к центру галактического скопления под названием Abell 3627. Здесь очень много горячего газа и пыли, поэтому во время движения ESO 137-001 избавляется от собственного горячего газа. Оба галактических хвоста протираются в космос на расстояние в примерно 260 тысяч световых лет.

Как уже писал Фокус, на самом деле Млечный Путь искривлен и астрономы нашли этому причину. Причиной деформации галактического диска является самое загадочное вещество во Вселенной.