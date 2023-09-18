Оказался другим. Как астероид Бенну удивил космический аппарат NASA и чуть не убил его (фото)

Околоземный астероид, образцы с которого скоро будут доставлены на Землю, оказался более необычным, чем предполагали ученые.

Когда космический аппарат OSIRIS-REx прилетел к астероиду Бенну, он обнаружил объект, который выглядел не так и имел другие характеристики, как ожидали ученые, пишет Space.

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При планировании миссии OSIRIS-REx, чтобы изучить астероид Бенну и взять образцы с его поверхности, ученые из NASA вдохновились успехом японской миссии "Хаябуса". В 2010 году впервые в истории космический аппарат взял образцы породы астероида Итокава и доставил их на Землю. До этого, благодаря снимкам поверхности, которые сделал аппарат, ученые выяснили, что космический камень покрытый валунами также имеет гладкие равнины с мелкими камнями.

При планировании миссии OSIRIS-REx, чтобы изучить астероид Бенну и взять образцы с его поверхности, ученые из NASA вдохновились успехом японской миссии "Хаябуса" Фото: NASA

Но как оказалось, что несмотря на некоторое внешнее сходство между двумя астероидами, Бенну был совершенно другим. Только когда OSIRIS-REx прилетел к астероиду Бенну в 2018 году ученые обнаружили, что вместо широких равнин из мелких камней, которые чередуются со скоплениями валунов на поверхности, здесь нет ни одного равнинного региона. То есть аппарат не может сесть на поверхность для сбора образцов.

С помощью изображений, которые прислал на Землю космический аппарат, ученые все же смогли найти место, где было не так много крупных камней. Таким образом здесь можно было совершить посадку для сбора образцов.

Но для этого ученым пришлось удаленно перепрограммировать OSIRIS-REx, ведь изначально он должен был приземлиться на площадку, которая бы имела ширину минимум 50 метров. Теперь же аппарату нужно было точно приземлиться в кратере шириной 10 метров.

Астероид Бенну Фото: NASA

Аппарат нормально приземлился, но когда он приступил к сбору образцов местной породы, то произошло нечто неожиданное. Вопреки ожиданиям ученых, поверхность астероида по своим свойствам напоминала болото. За несколько секунд OSIRIS-REx погрузился в Бенну на глубину 50 см. Когда он попытался выбраться, после того, как взял образцы, то из-за работы двигателей из кратера поднялась огромная стена обломков. Это привело к тому, что аппарат погрузился еще глубже.

Ученые позже признались, что несмотря на то, что OSIRIS-REx все же смог выбраться из кратера, неудачное стечение обстоятельств в виде груды обломков могло привести к гибели аппарата. Ученые неверно оценили поверхность Бенну и ее плотность. Поверхностный слой оказался неожиданно рыхлым, что не показывали наблюдения аппарата с орбиты вокруг астероида.

С помощью изображений, которые прислал на Землю космический аппарат, ученые все же смогли найти место, где было не так много крупных камней Фото: NASA

Астрономы до сих пор не знают, почему поверхность Бенну имеет такие характеристики. Возможно, более мелкие частицы, похожие на песок, просочились через промежутки между более крупными фрагментами породы внутрь астероида, и оставили много пустого пространства в поверхностном слое. Это может объяснить неожиданно низкую плотность поверхности, а также общую плотность астероида, которая, по-видимому, намного выше, чем плотность поверхности.

OSIRIS-REx собрал гораздо больше образцов на астероиде Бенну, чем планировали ученые. И уже 24 сентября он доставит эти образцы на Землю. Результаты их изучения будут представлены в конце этого года.

Фокус уже писал о том, что в Китае обнаружили первый в мире кратер на вершине горы, возникший после удара астероида. Впадина шириной почти в 1,6 км на вершине китайской горы на самом деле является местом падения космического камня.