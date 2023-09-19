В уникальной звездной системе из трех объектов ученые неожиданно нашли планету (фото)

Повторный анализ изображений системы, состоящей из двух звезд и одной не совсем звезды стал полной неожиданностью для астрономов.

Ученые из Европейской южной обсерватории с помощью одного из самых больших наземных телескопов VLT (расположен в Чили) неожиданно для себя обнаружили экзопланету. Она скрывалась в звездной системе, состоящей из большой, маленькой звезды и коричневого карлика. Ее обнаружить позволил повторный анализ ранее полученных снимков данной системы, пишет Space.

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Уникальная звездная система под названием HIP 81208 находится на расстоянии в 480 световых лет от Земли. Астрономы, которые ранее получили снимки этой системы с помощью телескопа VLT знали, что в ее состав входит массивная звезда, звезда с меньшей массой и коричневый карлик, который вращается вокруг большой звезды. Напоминаем, что коричневыми карликами называют объекты, которые представляют собой нечто среднее между небольшими звездами и огромными планетами, являющимися газовыми гигантами.

Коричневый карлик. Иллюстрация Фото: Universe Today

Новый анализ изображений уникальной системы позволил ученым обнаружить экзопланету, которая вращается вокруг меньшей звезды, о существовании которой и не подозревали. Эта планета имеет огромный размер, она больше Юпитера примерно в 15 раз и она почти настолько же большая, что могла бы считаться коричневым карликом. Эти так называемые неудавшиеся звезды не имеют достаточно массы для того, чтобы в их ядрах поддерживался термоядерный синтез водорода, который питает обычные звезды. Но коричневые карлики слишком большие, чтобы их можно было причислить к газовым гигантам, таким как Юпитер.

На изображении, которое можно увидеть ниже, показана звездная система HIP 81208, где буквой А отмечена центральная огромная звезда, буквой B – коричневый карлик, буквой С – меньшая звезда, а новая планета обозначена как Cb.

Буквой А отмечена центральная огромная звезда, буквой B – коричневый карлик, буквой С – меньшая звезда, а новая планета обозначена как Cb Фото: ESO

По словам ученых, это первая система, состоящая из четырех объектов, изображение которой было получено напрямую. Большинство экзопланет ученые находят с помощью транзитного метода, когда их можно найти благодаря провалам в яркости звезды, когда планета проходит на ее фоне.

По сути прямое изображение планеты – это обычная фотография, но, чтобы ее сделать нужны очень мощные телескопы и сверхчувствительные камеры. Как раз в этом плане астрономам помогает телескоп VLT. По словам ученых, гигантская экзопланета создает пятно в ярком свете звезды, вокруг которой она вращается. Это открытие поможет астрономам лучше понять формирование таких сложных звездных систем, как HIP 81208.

Фокус уже писал о том, почему самый большой спутник Нептуна является очень странным объектом. Он имеет неоднородную поверхность, здесь мало кратеров и к тому же у Тритона ретроградная орбита.

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