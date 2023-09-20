Зеленая комета Нишимура выжила после сближения с Солнцем: есть ли шанс увидеть ее еще раз (фото)

В ближайшие несколько дней комета станет еще ярче, и шансы ее увидеть с Земли остаются, но не все так просто.

Комета C/2023 P1, которая стала более известной под названием Нишимура по фамилии ее первооткрывателя Хидео Нишимура, была им обнаружена чуть больше месяца назад. Эта зеленая комета смогла пережить максимальное сближение с Солнцем и будет выглядеть еще ярче в ночном небе, чем раньше. В течение ближайших дней она станет доступной для обзора с Земли, но не все жители планеты смогут в полной мере насладиться этим космическим объектом. Но самое главное для ее наблюдения понадобится дополнительное оборудование, пишет Live Science.

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Свое яркое зеленое свечение комета Нишимура приобретает из-за большого количества диуглерода в ее коме, то есть облаке из газа и пыли, которое окружает ледяное ядро объекта. 12 сентября, ровно через месяц после того как была обнаружена эта комета, она пролетела мимо Земли на максимально близком расстоянии – 125 млн км. Это примерно в 500 раз дальше, чем находится Луна от Земли. А 17 сентября комета Нишимура максимально приблизилась к Солнцу и была на расстоянии в 33 млн км от нашей звезды.

Комета C/2023 P1, которая стала более известной под названием Нишимура по фамилии ее первооткрывателя Хидео Нишимура, была им обнаружена чуть больше месяца назад Фото: NASA

Для комет приближение к Солнцу может оказаться смертельным. Дело в том, что тепло и излучение звезды может привести к разрушению ядра кометы, но как показали наблюдения Нишимура не пострадала и начала свой обратный путь к краю Солнечной системы.

По словам ученых, удаляясь от Солнца комета Нишимура стала немного ярче, ведь она начала отражать больше солнечного света. Но это не значит, что теперь ее будет лучше видеть с Земли. В период между 20 и 27 сентября комету Нишимура можно увидеть только с помощью телескопов за час до восхода Солнца или через час после его заката. При этом она будет видна только вблизи горизонта. По словам ученых, несмотря на увеличенную яркость комета Нишимура летит далеко от Земли, а потому выглядит более тусклым объектом, чем, когда она приближалась к нашей планете неделю назад.

Без специального оборудования комету нельзя уже было рассмотреть еще 17 сентября, когда она приблизилась к Солнцу. Используя такое оборудование, например, словацкий астрофотограф Петр Горалек сделал не совсем четкий снимок кометы Нишимура, который можно увидеть ниже.

Астрофотограф Петр Горалек сделал не совсем четкий снимок кометы Нишимура Фото: Live Science

На следующем снимке того же астрофотографа можно увидеть комету Нишимура во время ее сближения с Землей.

Снимок кометы Нишимура во время ее сближения с Землей Фото: Live Science

Некоторые ученые считают, что еще один шанс увидеть эту комету у жителей Земли будет в конце года, но полной уверенности в этом нет. В любом случае, даже после того, как комета Нишимура выжила после облета Солнца, все же некоторые фрагменты могли отколоться от нее. И это могло происходить в прошлом. Поэтому возникла гипотеза, что комета Нишимура является источником появления такого небольшого метеорного потока как Сигма-Гидриды, который виден в ночном небе в начале декабря каждого года. Если же комета во время отдаления от Солнца распадется на части, а эту возможность нельзя исключать, то в этом году данный метеорный поток будет большим и очень ярким. Через 3 месяца у ученых будет возможность проверить свою теорию.

Астрономы считают, что комета Нишимура в следующий раз (если она не развалиться) приблизится к Земле и Солнцу только через 430 лет. Хотя сначала ученые приняли эту комету за очередной межзвездный объект, о чем уже писал Фокус, позже выяснилось, что она имеет очень вытянутую эллиптическую орбиту и на самом деле прилетает к Солнцу из Облака Оорта. Этот регион находится далеко за пределами орбиты Нептуна.