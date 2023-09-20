Ученые создали крошечный двигатель для космических аппаратов: использует воду как топливо (фото)

Новый двигатель создает постоянную тягу в 1,25 миллиньютона.

Инженеры из Европейского космического агентства (ЕКА) создали новый крошечный двигатель для спутников, который по размерам меньше, чем кончик пальца человека. Этот мини-двигатель использует воду в качестве топлива и испытания показали, что он может быть установлен на кубсатах – наноспутниках, которые отправляют в космос вместе с обычными спутниками, пишет ScienceAlert.

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Инженеры NASA сейчас занимаются созданием двигателей для кубсатов, где топливом выступает вода. Но их концепция не предполагает такого маленького размера, которого удалось достичь при создании мини-двигателя инженерам из ЕКА.

Несмотря на то, что сам двигатель под названием ICE-Cube Thruster меньше кончика пальца человека, он показал эффективную работу на основе водного топлива. Пока что ученые провели испытания этого двигателя в лабораторных условиях, но вскоре планирует провести испытания в космосе.

Если все пройдет хорошо, то будущие кубсаты смогут иметь экологически чистые и очень простые двигатели. Создать новую двигательную установку для кубсатов ученые решили из-за того, что на этот вид спутников увеличивается спрос и их все больше отправляют в космос.

Новый двигатель создает постоянную тягу в 1,25 миллиньютона Фото: ESA

По словам авторов разработки, ICE-Cube Thruster позволит кубсатам летать в космосе без потребности иметь большое хранилище для газового топлива. В новом двигателе с помощью электролиза, когда через воду проходит ток мощностью 20 Вт, происходит разделение воды на кислород и водород. Они выбрасываются в космос через сопло, что создает необходимую тягу для движения кубсата. Длина камеры, где происходит электролиз и сопла составляет менее 1 мм.

Ученые во время испытаний на Земле смогли получить во время работы двигателя постоянную тягу в 1,25 миллиньютон, а этого достаточно для перемещения наноспутника в космосе.

Для сравнения, в самой мощной ракете Space Launch System двигатели создают тягу в 39,1 меганьютона, чтобы она могла полететь в космос и доставить туда полезную нагрузку.

По словам ученых, из-за того, что новый двигатель не использует обычное топливо, его конструкция намного проще и ее можно было сделать меньше, что и удалось ученым.

Авторы разработки считают, что солнечные панели кубсатов обеспечат двигатель солнечной энергией, которая после преобразования в электроэнергию обеспечит стабильную работу системы электролиза в двигателе.

Сейчас кубсаты запускают в космос в качестве дополнительной полезной нагрузки вместе с основными спутниками или космическими кораблями.

Фокус уже писал о том, что космический аппарат NASA, когда прилетел к астероиду Бенну был неприятно "удивлен" тем, что он здесь увидел. К тому же астероид чуть не погубил всю миссию по сбору образцов местной породы. Аппарат OSIRIS-REx через несколько дней доставит эти образцы на Землю и для США данная миссия является первой, когда их аппарату удалось сделать подобное.