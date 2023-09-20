Как появился затонувший восьмой континент на Земле: нечто тянуло кору пока та не лопнула

Исследователи выяснили, как раскололся континент, но пока не понимают силу природы, которая приложила к этому руку.

Около 83 млн лет назад суперконтинент Гондвана раскололся на части, одна из которой ушла под воду. По словам геологов, этот затонувший кусок суши, который принято называть Зеландией, можно было бы считать восьмым континентом, если бы он не оказался под водой, пишет ScienceAlert.

Та часть Зеландии, которая все еще возвышается над водой, называется Новой Зеландией и прилегающими к ней островами. Около 94% континента, площадью 4,9 млн кв. км, спрятаны под водой, поэтому восьмой континент до сих пор оставался загадкой.

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Геолог из научно-исследовательского института GNS Science Энди Таллох и его команда, похоже, вплотную подобрались к разгадке происхождения континента, который ушел под воду. В своем исследовании ученые использовали геохимические и изотопные данные из образцов горных пород, а также сейсмические данные.

Образцы горных пород были взяты на участках разведочного бурения и ряда обнаженных вершин Южной Зеландии, таких как острова Чатем и Антиподов.

Анализ геологических данных показал их сходство с геологией Западной Антарктиды. Это позволило предположить, что четверть миллиарда лет назад произошла субдукция края Зеландии, которая явила на свет теперешнее плато Кэмпбелл у западного побережья Новой Зеландии.

Фото: ScienceAlert

По словам экспертов, субдукция происходит, когда два края земной коры прижимаются друг к другу, результате чего один край опускается в мантию Земли.

Но в вышеизложенную теорию не вписываются магнитные аномалии, обнаруженные в том же регионе.

"Это устраняет первоначальное предположение о сдвиговом разломе Кэмпбелл. Зеландия и Антарктида были существенно деформированы изнутри", — говорит Таллох.

Команда же Таллоха предполагает, что магнитные аномалии Кэмпбелла возникли из-за масштабного растяжения между различными частями Гондваны, которая в конечном итоге распалась.

Вначале были расколоты объединенные территории Зеландии и Западной Антарктиды, Антарктиды и Австралии. Именно это позволило хлынуть туда Тасмановому морю около 83 млн лет назад.

После этого, во время позднего мелового периода, около 79 млн лет назад, отделились друг от друга Зеландия и Западная Антарктида.

Пока неизвестно, что могло так растянуть и истончить кору Зеландии, прежде чем она откололась. Такое же истончение наблюдается и в Западной Антарктиде.

Также исследователи обнаружили доказательства того, что направления этого растяжения коры менялось на 65 градусов в период от 100 до 80 млн лет назад. Такое явление действительно могло привести к значительному истончению континентальной коры.

Напомним, недавно ученые составили карту затонувшего восьмого континента Земли. Исследователи создали две карты затонувшей части суши, а также интерактивный веб-сайт, чтобы дать людям более обширное представление о Зеландии.