Прелюдия к битве при Акции. Обнаружен почерк царицы Клеопатры — всего одно греческое слово (фото)

Сохранившийся образец почерка царицы Клеопатры, найденный на древнем папирусе, раскрывает единственное греческое слово "ginesthoi" (греч. γίνεσθοι), означающее "пусть произойдет" или "пусть будет так".

Найденный документ является царским указом, датированным 33 годом до нашей эры. Он освобождал от уплаты налогов Публия Канидия, римского офицера, тесно связанного с Марком Антонием. Согласно папирусу, Канидию разрешено ежегодно экспортировать десять тысяч мешков пшеницы и импортировать пять тысяч амфор вина без налогообложения. Однако, что поразило воображение, так это греческий постскриптум, который можно перевести как "пусть будет так". Считается, что это почерк Клеопатры, и он намекает на ее непосредственное участие, пишет GreekReporter.

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Примечательно, что этот документ подписан за два года до битвы при Акции в 31 году до нашей эры. В этой выдающейся битве Марк Антоний и Клеопатра потерпели поражение от римского императора Октавиана Августа.

Голландский профессор античной истории Питер ван Миннен заявил: "Этот документ должен был быть внутренней запиской Клеопатры к высокопоставленному чиновнику". По его словам, на нем четкий почерк придворного писца.

Сегодня этот папирус с почерком Клеопатры хранится в Египетском музее и коллекции папирусов в Берлине

Кроме того, ван Миннен отметил личный характер послания, отметив, что ему не хватает формального вступления от самой царицы. Композиция рукописи лаконична. Она состоит из текста указа, написанного от руки согласия Клеопатры и даты получения в Александрии, Египет.

Эксперты сошлись во мнении, что Клеопатра была единственным лицом, которое имело право подписывать подобные указы, учитывая характер папируса. Высокопоставленные чиновники могли узнать ее почерк, когда воспроизводили и распространяли документы.

На сегодня это единственный текст, который потенциально может содержать почерк Клеопатры. Во многом уцелость этого документа можно объяснить чистым везением. Египет с его засушливым климатом позволяет огромному количеству древних манускриптов выдержать испытание временем.

Неожиданный источник для обнаружения исторических материалов лежит в царстве мумий. Выброшенные и фрагментированные старые папирусы когда-то считались ненужными. Они нашли новое назначение — ими заполняли полости только что забальзамированных мумий. Вместе с состаренными тканями эти документы впитывали лишнюю влагу, невольно сохраняя исторические сокровища.

Этот конкретный указ проливает свет на роль Клеопатры как правительницы, погруженной в повседневное управление своим царством. Это лишь один из тысяч текстов, которые она, вероятно, продиктовала и, возможно, лично подписала во время своего правления Египтом.

Сегодня этот папирус с почерком Клеопатры хранится в Египетском музее и коллекции папирусов в Берлине.

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