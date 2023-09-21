Рыцарская преданность или бурный роман: стало известно, имел ли Эдуард II тайного любовника (фото)

Отношения короля Англии и его рыцаря, характеризовавшиеся чрезвычайной близостью, взбудоражили интерес историков и создали определенные домыслы, побуждая к размышлениям о природе их связи.

Средневековая Англия, эпоха, которая ассоциируется с отважными рыцарями и девушками в беде, скрывает в себе неожиданную историю: интересную дружбу короля Эдуарда II и его доверенного лица Пирса Гавестона. Однако не все убеждены, что между ними существовала именно дружба, а не что-то более глубокое и интимное, пишет Ancient Origins.

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Эдуард II взошел на престол в 1307 году, но задолго до этого он завязал тесную дружбу с Пирсом Гевестоном. Гавестона, родом из французской Гаскони, отец Эдуарда, король Эдуард I, сослал подальше из-за их все более тесных отношений. Но как в сцене из блокбастера, как только Эдуард стал королем, он вернул своего приятеля обратно, даже даровав ему титул графа Корнуольского.

Не секрет, что между ними существовала неразрывная связь. Щедрые подарки Эдуарда и особое внимание, которым он одаривал Гевестона, подняли не одну аристократическую бровь. Средневековые хронисты, которые никогда не пропускали сочных историй, отмечали "чрезмерную" привязанность Эдуарда к Гавестону. Некоторые даже окрестили Гевестона "фаворитом короля".

Современное изображение Эдуарда II и Пирса Гевестона Фото: Suburbanbeatnik/ Deviant Art

Дискомфорт знати был не только из-за тесной связи Эдуарда с Хэвестоном. Это также связано с дерзостью и гордостью Гевестона. Он носил кричащую по тем временам одежду, и его часто обвиняли в том, что он сбивает молодого короля с пути истинного. Одно дело — быть "лучшими друзьями" с королем, но совсем другое — выставлять это напоказ.

Современные записи того времени были скромными, намекая на "интенсивную привязанность", но никогда прямо не называя их романтическими. Некоторые историки предполагают, что их отношения могли быть результатом рыцарской любви, некой интенсивной платонической связи, распространенной среди рыцарей того времени.

Однако другие историки, такие как Пьер Шапле, утверждают, что между ними могли быть романтические отношения, приводя в качестве доказательства экстремальную реакцию Эдуарда на неприятности Гавестона. Когда Гавестона схватили и казнили недовольные дворяне в 1312 году, Эдуард чувствовал себя опустошенным. Он не только глубоко скорбел, но и стремился отомстить виновным. Это была не просто дружба — это была сильная дружба.

Но были ли они любовниками или просто невероятно близкими друзьями, мир, возможно, никогда не узнает наверняка. Как и многие другие исторические отношения, точная природа их связи окутана тайной, открыта для интерпретаций и, возможно, немного приукрашена.

В любом случае, отношения Эдуарда II и Пирса Хэвестона служат напоминанием о том, что история — это не только битвы и договоры. Это также о человеческих связях, дружбе и случайных придворных скандалах, которые добавляют пикантности. Поэтому в следующий раз, когда вас и вашего лучшего друга назовут "неразлучными", просто помните — вы в королевской компании.

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