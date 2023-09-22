Политические интриги в замке Мальмезон. Кто убил императрицу — русский царь или министр Франции

Поначалу брак императорской пары оставлял желать лучшего — Жозефина считала Бонапарта несколько странным, и обе стороны имели романы на протяжении их совместной жизни.

Жена Наполеона Бонапарта, императрица Жозефина Бонапарт, была известна своей грацией и обаянием, которых не хватало ее мужу. Хотя их брак продлился недолго, Наполеон чрезвычайно любил свою красивую бывшую жену до самого конца, и она, похоже, тоже полюбила его. На момент ее смерти, которую вызвала, вероятно, пневмония, даже ходили слухи, что императрица убита за попытку поставить сына Наполеона правителем Франции в рамках большого заговора, пишет Grunge.

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Когда Жозефина не смогла подарить наследника, пара в конце концов развелась, но их связь осталась незыблемой. Она в конце концов сохранила титул императрицы, и пара продолжала любить друг друга на расстоянии. Их связь неизбежно сделала Жозефину потенциально опасной политической фигурой во взрывоопасной Франции 19-го века, даже после поражения императора.

После первой ссылки Наполеона Жозефина могла делать все, что ей заблагорассудится, но она все еще чрезвычайно волновалась за судьбу своего бывшего мужа. После ее смерти появились слухи, что соблазнительная Жозефина нашла полезного политического союзника в свои последние дни на земле — русского царя Александра I. Некоторые даже шептали, что ее убили за бонапартистские планы.

Примечательно, что восхищение Наполеона царем Александром I предшествовало любому участию Жозефины в их отношениях. В известном письме к Жозефине, задокументированном в книге Андреа Стюарт "Роза Мартиники", Наполеон писал: "Он должен быть со мной. Если бы он был женщиной, думаю, я сделал бы его своей любовницей". Лишь в 1814 году Жозефина и царь Александр наконец встретились, и их отношения стали дружескими.

Эта встреча произошла в решающий момент истории, когда прусская армия захватила Париж, сослав Наполеона на остров Эльба. Во время дальнейших событий царь Александр выразил желание встретиться с Жозефиной, приглашение, которое она сначала колебалась принять, пока Наполеон не убедил ее в его потенциальных преимуществах.

Харизма Жозефины сияла, когда многочисленные европейские лидеры посещали ее в замке Мальмезон. Царь Александр, в частности, часто бывал в ее обществе, одаривая щедрыми подарками, в частности драгоценным бриллиантовым ожерельем.

Характер их отношений вызывал подозрения, некоторые предполагали скрытые мотивы. Однако любые потенциальные политические заговоры оборвались внезапной смертью императрицы. Вопрос об истинной причине смерти Жозефины, а также о том, был ли в ней злой умысел, остается открытым.

14 мая Жозефина Бонапарт вышла на прогулку с царем Александром и, как сообщается, "простудилась". Хотя современные источники указывают на пневмонию как причину смерти, точная причина остается неопределенной.

Перед смертью у нее появилась сыпь, лихорадка и опухший язык, что заставило некоторых медицинских экспертов предположить дифтерию или септицемию горла. Кроме того, распространялись слухи об убийстве.

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