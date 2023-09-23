Цветовая палитра Марса: ученые ответили, как бы мы воспринимали цвета вне Земли

Мы совсем по другому видели бы цвета на других планетах, хотя наш мозг и пытался бы их адаптировать. Об этом свидетельствует новое исследование.

Человеческий мозг демонстрирует удивительную способность адаптироваться к различным условиям освещения, подобно начальной дезориентации, возникающей при надевании тонированных солнцезащитных очков, когда цвета сначала кажутся искаженными, но со временем нормализуются, пишет Live Science.

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Естественное старение способствует постепенному пожелтению линз в глазах пожилых людей по сравнению с молодыми глазами, однако это изменение цвета остается незамеченным для них благодаря мозговой компенсации.

Однако возникает новый вопрос: как человеческий мозг может приспособиться к цветам во вполне чужеродной среде, чуждой земной палитре? Эксперты дают представление о том, как могут проявляться цвета на других небесных телах.

По словам Майкла Вебстера, исследователя когнитивного зрения из Университета Невады в Рино, механизм, который корректирует пожелтевшие линзы и тонированные очки, может заработать, когда астронавты отправятся на далекие планеты. Их мозг адаптируется к восприятию основных цветов в новом окружении более нейтрально. Возьмем, например, Марс.

Вебстер утверждает, что со временем Красная планета не будет казаться жителям красной. Вместо этого марсианский ландшафт, ржавый на вид, постепенно перейдет к более коричневому или серому оттенку. Охристое марсианское небо, в свою очередь, казалось бы более голубым — не таким синим, как на Земле, но значительно менее оранжевым.

Следует отметить, что этот сдвиг восприятия в сторону голубого неба не является универсальным; скорее, он зависит от взаимодействия между атмосферным светом и цветами ландшафта. Более холодные оттенки, противоположные оранжевому в цветовом спектре, могут стать более заметными, поскольку мозг наблюдателя тяготеет к нейтральности. Однако, если мы попадем на экзопланету с фиолетовой флорой и золотистым небом, адаптация мозга будет другой.

Цветовой фильтр мозга выходит за пределы оттенка, охватывая интенсивность. В среде с ограниченной цветовой палитрой мозг становится настроенным на тонкие вариации оттенков; со временем он усиливает приглушенные цвета и уменьшает яркие. После возвращения на Землю эти настройки восприятия постепенно возвращаются к исходному состоянию.

Размышляя над возможностью ускоренной адаптации, такие исследователи, как Дерия Аккайнак, инженер и океанограф из Хайфского университета, изучают разработку устройств для автоматической настройки среды. Работа Аккайнак в основном сосредоточена на морской среде, а не на космическом пространстве.

Аккайнак вместе со своей командой разработала компьютерный алгоритм под названием "Sea-thru". Этот инструмент перекалибровывает изображения и видео, снятые под водой, делая их похожими на наземные снимки. Процесс начинается с исправления присущего воде синего оттенка.

Даже на чужой планете водоемы выглядели бы синими из-за частичной фильтрации других цветов видимого света. Аккайнак объясняет, что вода эффективно превращает белый свет в синеватый оттенок.

Однако большинство водоемов далеко не чистые, они кишат частицами соли, зеленым фитопланктоном, отложениями и элементами, рассеивающими свет, из-за чего объекты отображаются разными цветами в зависимости от глубины и типа воды. Модель Аккайнака учитывает эти факторы, восстанавливая изображение до земного вида.

Теоретически, зная состав атмосферы и воды внеземной планеты, можно предсказать взаимодействие света и реализовать алгоритмический фильтр, потенциально интегрированный в забрало скафандра, чтобы "исправить" цвета окружающей среды.

Хотя опыт адаптации к чужеродному цветовому спектру остается недостижимым, пока человек не отважится на путешествие в другой мир, можно провести параллели с глубоководными исследованиями. Аккайнак рассказывает о своем спуске на глубину более 100 футов, где отсутствие красного света привело к тому, что визуальный ландшафт стал преимущественно желтым, создавая потустороннее впечатление.

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