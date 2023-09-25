Смерть приходит точно по расписанию. Ученые знают день и время, когда вы, скорее всего, умрете

Согласно науке, существуют определенные дни недели и время суток в которые мы, вероятно, навсегда покинем этот мир.

Многие предпочитают не задумываться над тем, когда наступит момент нашей смерти, другие же напротив — испытывают болезненное любопытство. Впрочем, эта тема волнует и исследователей: наука выявила несколько четких закономерностей в том, в какие дни и какое время люди склонны умирать, пишет Daily Mail.

Исследования показывают, что есть наиболее смертоносные дни в году, а также определенные дни недели и даже часы, когда люди склонны покидать этот мир. Исследования показывают, что частично эта статистика связана с такими факторами, как передозировка и огнестрельное оружие, однако "другие всплески" ученым объяснить намного сложнее.

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В какое время дня вы, вероятно, умрете?

Ученые полагают, что наши биологические часы влияют не только на чувство голода и сонливость, но они также, вероятно, влияют и на то, когда мы умрем. Исследование Гарвардской медицинской школы было проведено еще в 2012 году, и тогда исследователи обнаружили, что люди на Земле чаще всего умирают в 11 часов утра.

По словам ведущего автора исследования, профессора Клиффорда Салера, почти все физиологические процессы человека зависят от циркадных ритмов, то есть происходят приблизительно в одно и то же время. Исследователи полагают, что у смерти также есть свой собственный циркадный ритм: как правило, люди умирают в утренние часы, среднее время смерти — приблизительно 11 утра.

В исследовании Сапера приняли участие 1200 здоровых людей в возрасте 65 лет. Результаты исследования показали, что люди с определенным генотипом имеют разные режимы сна и разное время смерти. Например, люди с генотипом GG (гуанин-гуанин), как правило, засыпают примерно на час позже и умирают около 18:00, а не в 11:00, в которые умирают большинство людей.

В результате ученые пришли к выводу, что существует ген, способный предсказать время суток, когда мы умрем.

В какой день года вы, вероятно, умрете?

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), зимние холодные месяцы в действительности более опасны — в это время умирает большее количество людей, чем в любое другое время. Например, январь и декабрь считаются самыми смертоносными месяцами в году, однако исследование профессора Дэвида Филипса назвало один день, который считается самым смертоносным в году.

В исследовании были проанализированы 57 миллионов свидетельств о смерти в период с 1979 по 2004 годы. В результате ученые пришли к выводу, что наиболее опасным для жизни днем в году является Новый год. Любопытно, что причина этой печальной статистики кроется вовсе не в празднованиях, употреблении алкоголя или ДТП. Авторы исследования заметили, что эта закономерность проявляется при каждой естественной причиной смерти, но вовсе не при внешних. Впрочем, почему так происходит ученым так и не удалось понять.

По словам президента-волонтера Американской кардиологической ассоциации, доктора Дональда Ллойда-Джонса, эта печальная статистика может быть связана с тем, что наша рутина нарушена, а праздники в действительности являются чрезвычайно "напряженными днями".

В какой день недели вы, вероятно, умрете?

Другое исследование, проанализировавшее 39 миллионов смертей в период с 1999 по 2004 года показал, что существует один наиболее смертоносный день недели — это суббота. Ученые проанализировали данные и обнаружили в этот день небольшой, но весьма значительный всплеск смертей.

Исследователи отмечают, что тому есть вполне логичное объяснение: пик смертности от передозировки наркотиков, автомобильных аварий и огнестрельного оружия приходится на субботу. К слову, другое исследование 2018 года показало, что у вас больше шансов умереть, если вас поместят в больницу на выходных. Например, исследование показывает, что среди пациентов с остановкой сердца 25,2 процента выжили в будние дни, а 21,9 процента выжили в выходные и будние ночи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились возвращать к жизни мозг, умерший два часа назад.