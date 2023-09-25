Позволит раньше обнаружить и начать лечение. Обнаружен совершенно новый триггер болезни Паркинсона

Исследователи полагают, что он позволит намного раньше распознавать болезнь и предоставит лучшую терапевтическую стратегию.

Ученые десятилетиями пытаются разгадать тайну болезни Паркинсона, но пока тщетно. С каждым разом исследователям удается узнать все больше деталей, однако до конца понять, чем она вызвана и как ее лечить — увы, не получается, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Северо-Западного университета в США обнаружили, что болезнь Паркинсона в действительности может возникать намного раньше, чем ранее полагали ученые — им удалось обнаружить ранний триггер. В ходе работы ученые из США и Канады проанализировали нейроны пациентов с болезнью Паркинсона и обнаружили в них раннего виновника симптомов заболевания, которые могут проявиться раньше других.

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По словам соавтора исследования, нейробиолога Дмитрия Крайнца, этот новый триггер представляет собой нарушение работы связей между нейронами, которые управляют выработкой дофамина. Впоследствии это приводит к накоплению токсичного химического вещества, которое затем может вызывать повреждение дофаминергических нейронов, что характерно для болезни Паркинсона.

Авторы исследования отмечают, что им удалось показать, что дофаминергические связи в действительности нарушаются до того, как происходит гибель нейронов. Теперь ученые полагают, что воздействие на дисфункциональные связи еще до того, как нейроны разрушатся, может "стать лучшей терапевтической стратегией".

Ученые изучили повреждение нейронов и синапсов у пациентов с болезнью Паркинсона Фото: Neuron

Сегодня ученые смогли прийти к единому консенсусу, подразумевающему, что проблемы с переработкой изношенных митохондрий в мозгу вызывает потерю нейронов, которая в свою очередь приводит к болезни Паркинсона и симптомам, следующим за этим.

Более ранние исследования уже обнаружили, что мутации в двух генах, Parkin и PINK1, мешающие им правильно выполнять свою работу, приводят к гораздо более высокому риску развития болезни Паркинсона. Авторы нового исследования полагают, что им удалось дополнить эти знания, подчеркнув, что мутации гена Parkin ответственны за нарушение связей.

По словам Крайнц, это новый механизм, о котором ранее ученым не было известно и он, вероятно, является самым ранним признаком того, что болезнь Паркинсона начинается распространяться. Кроме того, результаты данного исследования также предоставляют ученым больше информации о том, что гены Parkin и PINK1 в действительности могут действовать независимо друг от друга.

Отметим, что во всем мире более 10 миллионов человек живут с болезнью Паркинсона, причем ежегодно только в США диагностируется около 90 000 новых случаев. Исследователи предполагают, что цифры будут лишь увеличиваться в дальнейшем по мере старения населения Земли.

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