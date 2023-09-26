Вряд ли пережил полярную ночь: Индия продолжит попытки разбудить спящий луноход "Чандраяан-3"

Индия не оставляет попыток восстановить связь с луноходом "Чандраяан-3", но эти усилия не выглядят многообещающими. Космическая миссия рассчитывалась на один лунный день, пока в солнечных панелях был заряд электричества.

Посадочный модуль и луноход "Чандраян-3" уснули на поверхности Луны, а попытки оживить эти два космических аппарата продолжаются после того, как завершится лунная ночь. Индийская организация космических исследований (ISRO) 22 сентября не оставляла попыток восстановить контакт со своей космической миссией, но обратного сигнала не было. Об этом сообщается в соцсети X (Twitter).

Вместе с тем агентство пока не сдается и продолжает попытки.

Посадочный модуль "Викрам" перешел в спящий режим 3 сентября, когда закончился лунный день, его спутник — луноход "Прагьян" — уснул поблизости, поскольку заряд электроэнергии на солнечной панели иссяк. Когда же лучи Солнца вновь осветят то место, где находится эта пара космических аппаратов, на южном полюсе Луны, представители космического агентства Индии вновь попытаются наладить связь.

Лунный день и ночь длятся примерно 14 суток. Днем на Луне высокая температура и ярко, в ночное время холодно и темно. Продолжительность миссии "Чандраян-3" рассчитывалась на один лунный день, пока солнечные панели посадочного модуля преобразовывали свет в электричество.

Представители Индии, судя по всему, попытаются восстановить контакт со своей первой успешной миссией, но вероятность успеха невысока, так как очень может быть, что миссия "Чандраян-3" не пережила экстремального снижения температуры во время лунной ночи.

Напомним, что ученые рассказали, что будет с грунтом, собранным на астероиде Бенну.

Также сообщалось, что в НАСА отложили старт экспедиции на Марс, поскольку решили, что миссия вряд ли успешно вернется на Землю.