Самый древний письменный текст, найденный в Греции: ученые до сих пор не расшифровали табличку из Диспилио

Археологические данные традиционно приписывают изобретение письменности Шумеру, примерно за 3000-4000 лет до нашей эры. Однако важное открытие 1993 года поставило под сомнение это представление.

Греческий археолог Георгий Урмузиадис на раскопках неолитического поселения Диспилио в 1993 году обнаружил необычный артефакт, который впоследствии назвали табличкой из Диспилио. Ученый нашел деревянный артефакт, украшенный символами, который датируется примерно 7260-5250 годами до н. э., пишет GreekReporter.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Табличка из Диспилио может быть доказательством существования древней формы письменного общения, поскольку аналогичные символы ранее обнаружили в культуре Винча. Некоторые эксперты считают, что символы на табличке имеют сходство с ранними формами греческого алфавита, что дополнительно указывает на их потенциальную роль в общении.

Более того, это гравированное письмо может предшествовать использованию линейного письма B, которое использовали микенцы. Хотя точная природа этого письма остается неуловимой, профессор Урмузиадис предполагает, что оно могло выполнять ряд коммуникативных функций, включая представление числовых значений или отслеживание товаров. К сожалению, отсутствие инструмента для дешифровки является значительным препятствием для раскрытия тайн этой формы письма.

Параллельно с табличкой из Диспилио, подобные символы обнаружены на небольших керамических артефактах, которые также до сих пор не перевели. Сама табличка со временем претерпела частичные повреждения под воздействием богатой кислородом среды за пределами своей первоначальной грязевой и водной среды обитания.

Сейчас табличка Диспилио находится на научной консервации. Доисторическое поселение на берегу озера в Диспилио, охватывающее эпоху среднего неолита (около 5600-5000 лет до н. э.) и финального неолита (около 3000 лет до н. э.).

Появление дополнительных артефактов, подобных табличке из Диспилио, потенциально может перевернуть историю письменности, согласно которой такие артефакты являются свидетельством протописьменности, но не языка.

Образцы вырезанных знаков на табличке Диспилио (а) в сравнении со знаками линейного письма А (б) и знаками, найденными на палеоевропейских глиняных табличках (в) Фото: Wikimedia Commons

Расположенное вблизи города Кастория, доисторическое поселение на берегу озера Диспилио принадлежит к самым захватывающим археологическим памятникам на северо-западе Греции.

Его открытие датируется 1932 годом, во время необычно сухой зимы, когда уровень воды был значительно ниже нормального. Из-за этого обнажились остатки деревянных кольев, которые намекали на существование поселения. Хотя археолог Антониос Керамопулос провел предварительное исследование в 1935 году, полномасштабные раскопки были отложены из-за приближения Второй мировой войны.

Только в 1992 году Георгий Урмузиадис, профессор доисторической археологии из Университета Аристотеля в Салониках, инициировал проект систематических раскопок. В результате открыты остатки большого озерного поселения эпохи позднего неолита, которое впоследствии признали одним из важнейших и древнейших в Европе.

Во время раскопок найдено большое количество артефактов, в частности, орудия труда из камня, кости и кремня, а также кости животных, свидетельствующие о сельскохозяйственных, охотничьих и рыболовных практиках. Среди других находок — материалы для строительства жилья, такие как деревянные сваи, большие глиняные контейнеры для хранения и плетеные корзины.

Также обнаружены керамика, деревянные элементы конструкций, семена, кости, статуэтки и украшения из кости и камня. Особенно важной находкой стала костяная флейта, датируемая античными временами и считающаяся одним из древнейших музыкальных инструментов, когда-либо найденных в Европе.

Ранее Фокус писал о том, как ученые обнаружили новый индоевропейский язык в хеттской столице Хаттуса.

А еще мы рассказывали о том, как пахнет вечность: ученые воссоздали запах потусторонней жизни Древнего Египта.