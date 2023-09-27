Жуткое зрелище: бегемот напал на смотрителя зоопарка, пытавшегося разнять дерущихся животных (видео)

На опубликованных кадрах видно, что бегемот на мгновение оставил мужчину в покое, чтобы перекусить зеленью. Но когда мужчина поднялся, он снова попытался атаковать.

Разъяренный бегемот атаковал смотрителя зоопарка после того, как тот попытался остановить его схватку с другим защитником своей территории в вольере. Случай произошел в Экологическом зоопарке Чанша в китайской провинции Хунань. Об этом сообщает The Daily Mail.

Сотрудник зоопарка поскользнулся на мокром бетонном входе, а бегемот, казалось, был готов к атаке. Он угрожающе оскалил огромные зубы, в то время, как мужчина пытался защититься руками и ногами, чтобы не подпустить голодное животное к себе.

Бегемот на мгновение оставил мужчину в покое, чтобы перекусить зеленью, но когда мужчина поднялся, он снова попытался атаковать, но тому удалось убежать.

Сообщается, что смотритель зоопарка вошел в вольер, чтобы покормить животное и заметил, что два бегемота устроили схватку друг с другом.

Нападение бегемота в зоопарке Китая

Смотритель зоопарка не пострадал во время инцидента, который произошел в воскресенье, 24 сентября. Чиновники из Лесного управления Чанши проводят расследование.

Представители зоопарка сообщили, что сотрудников проинструктировали относительно того, когда безопасно входить в вольер со всеми животными, и что нужно проявлять особую осторожность и избегать ситуаций, когда самцы устраивают схватки.

Нападения бегемотов на людей случаются сравнительно редко, но бывает и смертельные случаи. Это очень территориальные животные и проявляют агрессию, когда чувствуют угрозу.

Напомним, что "кокаиновые бегемоты" наркобарона Пабло Эскобара захватывают Колумбию.

Также сообщалось, что после нападения бегемота в ЮАР погиб ребенок, а 23 человека пропали без вести.