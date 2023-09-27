"Креветка-стоматолог" чистила зубы треске и другие лучшие снимки диких животных 2023 года (фото)

По словам автора снимка Такаюки Ториуми, несколько лет назад он наткнулся на треску, которая чистила зубы с помощью креветок на японском острове.

Необычное изображение красномордой трески, которая наслаждалась гигиеной ротовой полости благодаря креветке, стало одним из победителей престижного фотоконкурса. Фото под названием "Дантист", которое сделал Такаюки Ториуми в водах южного японского острова, заняло первое место на Международной премии в области фотографии в этом году, сообщает The Sun.

По словам автора снимка, несколько лет назад он наткнулся на треску, которая чистила зубы с помощью креветок на японском острове.

"Я запечатлел эту восхитительную сцену так, как будто ее осматривал доктор", — сказал фотограф.

Леопарды на охоте

Вторую премию получил Мартин Грегус за снимок белого медведя, спящего в отдаленном регионе Канады.

Спящий белый медведь

Еще одним лучшим кадром посчитали двух леопардов, набросившихся на обед, и кадр, на котором ковбой уклоняется от рогов быка.

Ковбой избегает столкновения с быком

Напомним, что журнал Oceanographic Magazine отобрал лучшие снимки океанических животных 2023 года. Среди прочих участников была лимонная акула, ламантины и киты.

Также сообщалось, об обезьяне с "кровоточащим сердцем" и красноглазой лягушке. Премию журнала About Photo Awards 2023 вручали 25 фотографам из 11 стран. Главный приз достался фотографу Томас Виджаяну из Индии.