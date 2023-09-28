Красная планета может оказаться не красной: как будут выглядеть цвета на других планетах

В зависимости от того, какие цвета будут преобладать в новой среде, мозг космонавта будет перестраиваться в ту или иную сторону палитры.

Человеческий мозг очень эффективно может приспосабливаться к различным условиям освещения. Хотя бы взять момент, когда вы надеваете солнцезащитные очки: сперва серые оттенки преобладают, но через некоторое время цвета снова начинают выглядеть "нормальными", пишет Space.com.

Такой же эффект можно наблюдать с возрастом, когда хрусталики человека становятся более желтыми. Но люди не замечают разницы, так как их мозг корректирует восприятие.

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Но как бы наш мозг приспосабливался к цветам в абсолютно новой среде, которой не существует на Земле? Вот как, по мнению экспертов, могут выглядеть цвета на других планетах.

"Каким бы ни был обычный цвет, в конечном итоге, он будет выглядеть серым", — говорит специалист по когнитивному зрению из Университета Невады Майкл Вебстер.

По его словам, в зависимости от того, какие цвета будут преобладать в новой среде, мозг космонавта перестроится, чтобы воспринимать цвета более нейтрально. Возьмем, к примеру, Марс.

"По моему мнению, когда люди переберутся на Марс, то Красная планете со временем перестанет выглядеть для них красной", — отмечает Вебстер.

Вместо этого ржавый марсианский пейзаж со временем будет восприниматься более коричневым или серым. Охристое небо Марса скорее всего, начнет казаться более синим, конечно не таким ярко-синим как на Земле, но менее оранжевым, чем покажется сперва.

Правда, это также не означает, что любое инопланетное небо будет со временем казаться нам голубым. Все будет зависеть от преобладающего цвета света, который проходит через атмосферу планеты, по отношению к преобладающим цветам ландшафта. Противоположностью оранжевого цвета на цветовой палитре является синий, поэтому более холодные тона, вероятно, станут заметнее по мере того, как мозг человека будет обрабатывать картинку. Но если отправиться на экзопланету, где растительность будет фиолетовой, а небо золотым, мозг будет адаптироваться иначе.

По словам ученых, мозг меняет не только оттенки, но и регулирует интенсивность цветов. Например, на планете со скудной цветовой палитрой ваш мозг со временем начнет показывать блеклые цвета как более яркие, и наоборот.

"Если бы вы перебрались жить в очень красочную среду, ваш мозг бы немного приглушал цвета, но по возвращению на Землю, все вернулось бы к "заводским настройкам", — подчеркивает Вебстер.

Но, что если мы можем изобрести устройство, которое будет автоматически фильтровать окружающую среду, чтобы не ждать пока это сделают наши глаза? Над воплощением подобной идеи работает инженер и океанограф из Хайфского университета в Израиле Дерья Аккайнак.

Ученая стала соавтором компьютерного алгоритма, который корректирует цвет изображений, снятых под водой. В итоге, снимки выглядят так, как будто их сделали на суше. Основная задача алгоритма – убирать естественный синий оттенок воды.

Исследователи отмечают, что даже инопланетные водоемы казались бы голубыми, так как вода отфильтровывает другие цвета видимого света.

"По сути, вода меняет белый свет на синий", — объясняет Аккайнак.

Но большинство водоемов не слишком чистые, в них присутствуют частицы соли, зеленый фитопланктон, отложения и другие вещества, которые отражают световые частицы или фотоны. Именно поэтому объекты под водой приобретают разные цвета в зависимости от глубины и типа воды.

Гипотетически, если знать состав атмосферы и океанов на другой планете, тогда можно предсказать, как свет будет с ними взаимодействовать. Далее эту информацию можно было бы использовать для создания алгоритма, который корректировал бы цвета окружающей среды. Его можно было бы установить, скажем, в козырьке скафандра.

Но до тех пор пока люди не высадятся на другой планете, невозможно наверняка сказать, как наш мозг будет адаптироваться к инопланетной палитре.