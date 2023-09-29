Запасы истощаются. За два года Швейцария потеряла столько же льда, сколько за предыдущие 30 лет

Местные ученые сообщают о беспрецедентном сокращении ледникового покрова — каждый год ледники теряют до 5% своего объема.

Эксперты Швейцарской академии наук сообщают о беспрецедентном ускорении таяния ледников в альпийской стране. Исследования показывают, что только за последние два года Швейцария потеряла 10% ледового покрова, пишет Daily Mail.

Швейцария является страной с наибольшим количеством ледников в Европе — в общей сложности их насчитывается 1400. Однако климатический кризис не обошел стороной и этот альпийский уголок — ученые считают, что причина резкого ускорения таяния ледников кроется в жарком лете и отсутствии снега.

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Наблюдения показывают, что в 2023 году страна потеряла 4% от общего объема ледников, что является вторым по величине сокращением за один год. Наибольшая потеря льда наблюдалась в 2022 году, когда комиссия академии по наблюдению за криосферой зафиксировала крупнейшую оттепель с начала наблюдений — ледники потеряли 6% своего объема.

Теперь эксперты центра мониторинга ледников GLAMOS пристально наблюдают за возможным экстремальным таянием в этом году, которое может произойти на фоне ранних предупреждающих сигналов. Исследователи отмечают, что за последние два года швейцарские ледники потеряли такой же объем льда, как и в период с 1960 по 1990 годы.

По словам GLAMOS Матиаса Хусс, ученые обнаружили, что Швейцария уже потеряла до 1000 небольших ледников и теперь начинает терять более крупные и важные покровы льда. Отмечается, что два экстремальных года подряд привели к обрушению языков льда и исчезновению многих мелких ледников, и, похоже, ситуация будет лишь накаляться.

Хусс также добавил, что ледники являются "посланниками изменения климата". Фактически они являются индикатором того, что происходит в климатической системе Земли, так как чрезвычайно резко реагируют на потепление.

Ученые также подчеркнули, что действовать необходимо уже сейчас, чтобы иметь возможность стабилизировать климат и сохранить хотя бы часть ледников Швейцарии. Исследователи отмечают, что массовая потеря льда за последние два года произошла из-за зимы с небольшим количеством снега, который выпадает на вершины и фактически защищает их от воздействия прямых солнечных лучей, а также высоких летних температур.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали подробное истончение морского льда за последние 30 лет.