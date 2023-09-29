Перед взрывом выбросила массу равную Солнцу: выяснилось, как погибают крупные звезды

Развитую массивную звезду можно представить как луковицу с разными слоями. Каждый слой состоит из разных элементов, образующихся в результате последовательного ядерного сжигания в слоях звезды.

Согласно наблюдениям, крупная звезда, взорвавшаяся в галактике Вертушка в мае 2023 года, неожиданно потеряла массу примерно на одно Солнце в последние годы своей жизни, и затем уже переродилась в сверхновую. Об этом сообщает Space.com.

Такое открытие проливает свет на то, что происходит с крупными звездами в их последние дни.

Ночью 19 мая японский астроном-любитель Коичи Итагаки проводил очередное наблюдение за сверхновой звездой с помощью телескопов, размещенных в трех удаленных обсерваториях Японии.

Астрономы-любители часто открывают взрывающихся звезды раньше профессионалов: у Итагаки таких открытий более 170.

Он заметил свет SN 2023ixf и сразу понял, что нашел что-то особенное. Звезда взорвалась в соседней галактике Вертушка, что в 20 млн световых лет от нас в созвездии Большой Медведицы. С космической точки зрения это близко.

Вскоре астрономы-любители со всего мира начали присматриваться к SN 2023ixf, т.к. Вертушка популярная галактика для наблюдения. Но часто сверхновые звезды замечают лишь спустя несколько дней после взрыва, и происходящее на самых ранних этапах остается загадкой.

SN 2023ixf была близка к нам и была обнаружена сравнительно рано, поэтому и стала главным кандидатом для подробного изучения.

Астроном-любитель поделился своим открытием с аспирантом Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CfA) Дайчи Хирамацу, и тот немедленно приступил к работе.

Космический объект теперь рассматривался с помощью нескольких профессиональных телескопов.

Измерили спектр света сверхновой и то, как этот свет изменился в ближайшие дни и недели.

Спектр SN 2023ixf показал, что масса звезды более чем в восемь раз больше массу Солнца.

"Наши новые наблюдения выявили значительную и неожиданную потерю массы — близкую к массе Солнца — в последний год перед взрывом", — пояснил исследователь.

Можно представить звезду, выбрасывающую со своей поверхности огромный объем материала. Вокруг обреченной звезды возникнет пыльное облако звездного материала.

Ударная волна сверхновой должна не только прорваться сквозь звезду, разорвав ее на части, но также должна пройти через весь выброшенный материал, прежде чем она станет видимой.

Судя по всему, изучение сверхновой заняло несколько дней.

В случае SN 2023ixf выброшенный материал все еще находился очень близко к звезде, то есть был выброшен совсем недавно, и астрономы этого не ожидали.

Американскому исследователю Эдо Бергеру удалось увидеть столкновение ударной волны сверхновой и околозвездного облака, он наблюдал в телескоп, установленный в обсерватории на Гавайях.

"Единственный способ понять, как ведут себя массивные звезды в последние годы своей жизни вплоть до момента взрыва, — это обнаружить сверхновые, когда они очень молоды и желательно поблизости, — сказал Бергер. — Используя как оптические, так и миллиметровые телескопы, мы, по сути, превратили SN 2023ixf в машину времени, чтобы восстановить то, что делала ее звезда-прародитель до момента своей смерти".

Развитую массивную звезду можно представить как луковицу с разными слоями. Каждый слой состоит из разных элементов, образующихся в результате последовательного ядерного сжигания в слоях звезды. По мере старения звездного объекта, его ядра сжимаются, и звезда становится все горячее.

Напомним, что обсерватория НАСА показала звездное извержение 180-летней давности.

Также сообщалось, что в 2025 году на Луну запустят радиотелескоп для поиска сигналов космических Темных веков.