"Спички не игрушка": астронавты из КНР устроили эксперимент со огнем на космической станции (видео)

Опыты с открытым огнем на космических станциях запрещены. Строгие правила на борту МКС появились после масштабного пожара на российской станции "Мир" в 1997 году.

Китайские астронавты миссии Shenzhou 16 зажгли спичку на космической станции "Тяньгун". 21 сентября во время прямой трансляции лекции из космоса Гуй Хайчао и Чжу Янчжу провели эксперимент со спичкой и свечкой, чтобы показать, как горит пламя в микрогравитации. Об этом сообщает Space.com.

На опубликованном видео пламя выглядит почти каплевидным и свисает вниз.

На Земле огненное пламя формируется за счет конвекции: горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается. Но в условиях микрогравитации на низкой околоземной орбите пламя слабое и распространяется во все стороны, образуя сферические огненные шары.

Лекция под названием "класс Тяньгун" китайских астронавтов транслировалась в прямом эфире для пяти школ. Демонстрировался ряд явлений микрогравитации, когда привычные для Земли явления в космосе выглядят совершенно по-другому.

Вместе с тем эксперимент открытым огнем, вероятно, не понравится другими представителями Международной космической станции, которые руководствуются строгими правилами относительно легковоспламеняющихся материалов и огня.

Строгие меры пожарной безопасности на борту МКС появились после масштабного пожара на российской космической станции "Мир" в 1997 году.

Эксперимент со спичкой и свечкой на космической станции

Прежде горение в условиях микрогравитации изучалось во время различных исследований. Как правило, для этого используется специально разработанная стойка для сжигания, которая позволяет изолировать и локализовать огонь.

На станции "Тяньгун" также есть подобная стойка для серьезных исследований в этой области.

Напомним, что ученые опытным путем доказали, что антиматерия реагирует на гравитацию, как и предполагал Эйнштейн.

Также сообщалось, что в НАСА смоделировали и показали звездное извержение 180-летней давности.