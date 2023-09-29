Намек от природы. Дождевые черви производят столько же зерна, сколько и Россия

Исследователи обнаружили, что эти крохотные существа играют огромную роль в производстве продуктов питания, даже больше, чем некоторые страны.

Мало очевидно, но реалии таковы, что дождевые черви, которые расщепляют органические вещества и аэрируют почву, играют важную роль в производстве питания. Несмотря на их весьма миниатюрные размеры, на этих скромных существ приходится до 6,5% мирового урожая зерна, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые из Университета штата Колорадо подсчитали, что 6,5% мирового урожая соответствуют 140 миллионам тонн продуктов питания в год, что сделало бы дождевых червей, будь у них собственная страна, четвертым по величине мировым производителем. Для сравнения, в 2022 году Россия произвела 150 миллионов тонн, а в нынешнем году планирует произвести лишь 120 миллионов тонн.

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По словам ведущего автора исследования Стивена Фонте, результаты свидетельствуют о том, что на дождевых червей приходится 6,5% урожая зерна, речь идет о:

рисе;

кукурузе;

пшенице;

ячмене.

Простыми словами, если представить, что средняя буханка хлеба состоит из 15 ломтиков, это означает, что один из них будет зависеть от активности червей. Результаты исследования свидетельствуют о том, что эти существа также способствуют выращиванию 2,3% бобовых, в том числе соевых бобов, гороха, нута и чечевицы. Ученые полагают, что влияние червей на бобовые меньше, так как растения способны фиксировать собственный азот, что делает их менее зависимыми от червей.

По словам Фонте, роя норы и питаясь под землей, дождевые черви расщепляют органические вещества и аэрируют почку, что повышает ее плодородие и делает питательные вещества доступными для более мелких организмов. Кроме того, их работа помогает почве захватывать и удерживать воду.

Более ранние исследования уже подтвердили, что присутствие дождевых червей улучшает урожайность. Об этом писал еще Чарльз Дарвин в 1881 году, однако до этого исследования ученые не представляли насколько именно важна работа дождевых червей.

Команда отмечает, что они изучили влияние червей на зерновые и бобовые, проанализировав и наложив карты свойств почвы и урожайности сельскохозяйственных культур на глобальный атлас численности дождевых червей.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что наибольший вклад дождевые черви внесли в районы глобального юга. На работу червей приходится:

10% урожая в странах Африки к югу от Сахары;

8% в Латинской Америке;

8% в Карибском бассейне.

Ученые предполагают, что более высокие показатели связаны с тем, что фермеры в этом районе используют меньше удобрений и пестицидов, полагаясь на навоз и гниющие органические вещества, которые увеличивают численность дождевых червей.

В верхнем слое почвы выращивается около 95% всех продуктов питания на планете. Более ранние исследования уже показали, что именно в почве обитают больше половины всех видов на планете. В новом исследовании показали, что дождевые черви проделывают огромную часть работы, влияющей на мировой урожай, однако потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, какую работу проделывают другие обитатели почвы.

Ранее Фокус писал о том, что 46000-летнее существо возродилось после вечности в сибирской мерзлоте.