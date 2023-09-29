Отсрочить смерть, не выходя из дома. Ученые рассказали о способе предотвратить болезни сердца

В ходе масштабного исследования ученые выяснили, что активность, являющаяся ежедневным спутником многих людей, способна укреплять наше сердце и потенциально спасти нас от ранней смерти.

Все мы знаем, что наше сердце любит умеренную физическую нагрузку и вознаграждает нас большей продолжительностью жизни. Однако, ученые утверждают, что даже такие простые действия, как подъем по лестнице или быстрое мытье пола, могут оказывать положительное влияние на работу сердца. Это может стать хорошей новостью для тех, кто не слишком любит тренировки в спортзале, пишет Daily Mail.

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Исследователи из Сиднейского университета изучили ежедневные движения более 25 000 взрослых жителей Великобритании, которые не занимались спортом или физическими упражнениями. Участники эксперимента носили на запястье устройства, которые регистрировали их ежедневную физическую активность.

Интересно, что многие из них не занимались многочасовыми физическими нагрузками. Напротив, большинство людей выполняли физические активности быстрыми сериями продолжительностью менее 10 минут. Вспомните короткие прогулки в магазин, поднятие сумок с продуктами или даже танцы под любимую песню – все это сравнимо по продолжительности с легкими физическими упражнениями. Эти быстрые движения, выполняемые с умеренной или интенсивной нагрузкой, показали значительное снижение вероятности инфарктов, инсультов и даже смерти в течение восьмилетнего периода.

Давайте разберем это подробнее: Если вы постоянно двигались хотя бы в течение одной-трех минут, то, как показало исследование, риск сердечных заболеваний у вас снизится на 29%, а риск смерти — на 44% по сравнению с очень короткими занятиями продолжительностью менее одной минуты. Интенсивность тоже имеет значение. Если во время таких занятий вы чувствуете одышку или не можете поддерживать разговор, то, скорее всего, вы находитесь в зоне наибольшей пользы, заявляют ученые.

Профессор Эммануэль Стаматакис, старший автор исследования, подчеркивает, что важны не только традиционные упражнения. Даже короткие периоды повседневной активности могут быть не менее полезны для нашего здоровья. Доктор Мэтью Ахмади, один из авторов, отметил, что эти результаты могут изменить наше отношение к физической активности в целом. Если человек не может или не хочет следовать традиционному режиму физических упражнений, он может укрепить свое здоровье, выполняя ежедневные занятия, которые длятся хотя бы несколько минут и требуют определенных усилий.

Таким образом, ученые узнали, что физическая активность, независимо от того, насколько она коротка и где она выполняется, может быть полезна для здоровья. Но если вы приложите немного больше усилий к выполнению повседневных дел и сохраните эту энергию в течение нескольких минут, то, скорее всего, получите больше пользы для здоровья без необходимости посещения спортзалов. Когда вы в следующий раз будете подниматься по лестнице или убирать в доме, помните: небольшое усилие может принести пользу Вашему сердцу!

Ранее Фокус писал о самом быстром способе нарастить мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.