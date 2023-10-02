Спасли человечество от коллапса. Двое ученых получили Нобелевскую Премию за вакцину от Covid (видео)

Дуэт ученых, открывший мРНК вакцину, во времена, когда пандемия коронавируса свирепствовала на планете, удостоились высшей научной награды.

Двое ученых-первопроходцев, д-р Каталин Карико и д-р Дрю Вайсман, заложившие основу для создания мРНК-вакцин Covid, удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине, пишет пресс-служба фонда Нобеля.

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Эта революционная технология мРНК, находившаяся на стадии эксперимента до начала пандемии, стала маяком надежды, благодаря которому миллионы людей по всему миру получили спасительную вакцину. Примечательно, что именно эта методология легла в основу препаратов, произведенных компаниями Moderna и Pfizer/BioNTech.

Комитет по присуждению Нобелевской премии подчеркнул важную роль дуэта Каталин и Дрю, заявив: "В условиях одного из самых серьезных кризисов в области здравоохранения в современной истории их вклад значительно ускорил темпы разработки вакцин".

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2023 года

Вакцины предназначены для того, чтобы иммунная система могла распознавать и бороться с патогенными микроорганизмами, такими как бактерии и вирусы. В то время как в типичных вакцинах используются ослабленные или вовсе не активные патогены или их фрагменты, мРНК-вакцины проложили особый путь в стратегии иммунизации, снижая вероятность нежелательных реакций.

Возможности применения технологии мРНК расширяются, и в настоящее время ведутся исследования по изучению ее эффективности в борьбе с заболеваниями, включая рак.

Ранее Фокус писал о начале тестирования универсальной мРНК вакцины против гриппа. В мире медицинских чудес на горизонте появляется новый чемпион – универсальная вакцина против гриппа, основанная на технологии мРНК. Эта гонка за новую защиту от гриппа находится только на ранней стадии, но уже набирает обороты.

Также Фокус писал о Нобелевской болезни, постигающей некоторых из лауреатов премии. Получение Нобелевской премии в области науки является вершиной достижений в мировом академическом и научном сообществе. Такое признание дарит лауреатам прекрасную возможность сформировать траекторию своей карьеры практически в любом направлении, которое они выбирают.