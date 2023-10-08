Сколько ступенек на лестнице в день нужно преодолеть, чтобы снизить риск появления болезней сердца

Ученые выяснили, что ежедневное хождение по лестнице в многоэтажном доме может помочь снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые считают, что отказ от использования лифта в многоэтажном доме и ежедневное преодоление определенного количества ступенек на лестнице, может улучшить состояние вашего сердца. Результаты нового исследования были представлены в издании Atherosclerosis, пишет ScienceAlert.

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Ученые провели масштабное исследование, которое продолжалось более 12 лет с участием нескольких сотен тысяч взрослых жителей Великобритании. Как показала научная работа, ежедневный подъем или спуск по лестнице в многоэтажном доме может снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у тех, кто еще никогда не сталкивался с болезнями сердца.

По словам ученых, подъем или спуск по лестнице является бесплатным и универсальным физическим упражнением, которое можно делать каждый день. Для этого не нужно использовать специальное оборудование и такие упражнения можно делать круглый год. Для этого лишь нужно отказаться от использования лифта.

Ученые выяснили, что, если каждый день преодолевать хотя бы 50 ступенек ежедневно, то это снижает риск появления проблем с сердцем на 20%. Авторы исследования указывают на то, что такие непродолжительный физические нагрузки значительно улучшают работу сердца и могут способствовать предотвращению появлению сердечно-сосудистых заболеваний. Пусть и не полностью, но риск значительно снижается.

Ученые выяснили, что, если каждый день преодолевать хотя бы 50 ступенек ежедневно, то это снижает риск появления проблем с сердцем на 20% Фото: Live Science

Особое внимание в своем исследовании ученые уделили изучению атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания, которые включают в себя ишемическую болезнь сердца и ишемический инсульт. Эти болезни часто приводят к преждевременной смерти.

По словам ученых, связь между физической активностью и здоровьем сердца известна уже давно, но до этого исследования еще никто не изучал связь между физическими нагрузками во время подъема или спуска по лестнице и сердечным здоровьем.

Повышенная активность сердца, во время таких ежедневных упражнений помогает приводить в норму артериальное давление и укрепляет мышцы сердца. Таким образом этот орган работает лучше и дольше остается здоровым, считают ученые.

В то же время, авторы указывают на то, что несмотря на большое количество участников исследования и его длительность, все же нельзя точно сказать, что существует прямая связь между перемещением по лестнице и снижением риска появления сердечно-сосудистых заболеваний. Но эта связь, как считают ученые, все же достаточно сильная для того, чтобы делать такие выводы.

Фокус уже писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск появления инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.