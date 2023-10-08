Эту цифру даже сложно представить: сколько животных обитало на Земле за всю ее историю

Вычислить точное количество всех животных, когда-либо живших на планете сложно, но у ученых есть примерная оценка

8 млрд человек, живущих на Земле — это лишь маленькая часть количества всех живых существ, которые обитали на планете за всю ее историю, пишет Live Science.

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По словам Дэвида Яблонски из Чикагского университета, США, вопрос о количестве когда-либо живших животных на Земле невероятно сложный. Но можно примерно, с помощью математических расчетов, узнать эту цифру. Но перед тем, как говорить об общем количестве животных, нужно начать с количества их видов.

По состоянию на 2022 года, согласно данным Международного союза охраны природы, на Земле существует примерно 2,1 млн видов животных. Но некоторые ученые указывают на то, что примерно пятая часть описанных видов является "дубликатами", то есть разные ученые описали два раза один и тот же вид. Если предположить, что эта оценка верна, то тогда количество всех известных видов животных снизится до примерно 1,7 млн.

По словам Яблонски, нужно понимать, что биологи описывают ежегодно тысячи новых видов животных, а потому это число не является статичным. С другой стороны сотни видов животных исчезают на планете в результате изменения климата и многие из них исчезли еще до того, как были описаны учеными.

По словам Камило Мора из Гавайского университета, расчеты количества всех видов эукариот на Земле (это животные, грибы и растения) показывают, что их примерно насчитывается 8,7 млн. При этом 7,7 млн видов являются животными. Половину этих видов составляют насекомые, которых всегда было очень много на Земле.

Расчеты количества всех видов эукариот на Земле (это животные, грибы и растения) показывают, что их примерно насчитывается 8,7 млн. При этом 7,7 млн видов являются животными Фото: Соцсети

Сейчас ученые считают, что первые живые существа в виде одноклеточных организмов появились на Земле примерно 3,7 млрд лет назад. Но только примерно 2,3 млрд лет назад появились многоклеточные организмы, а первые животные появились на планете примерно 800 млн лет назад.

Чтобы понять сколько видов животных когда-либо обитало на нашей планете можно использовать большое количество окаменелых останков, но все не так просто. Дело в том, что останки некоторых видов самых первых животных сохранились в виде окаменелостей, а некоторых – нет. Причем последних намного больше, считают ученые.

Мягкотелые организмы не сохранились да нашего времени за очень редким исключением. Но даже останки твердых тканей некоторых очень древних животных исчезли в результате движения литосферных плит.

Мягкотелые организмы не сохранились да нашего времени за очень редким исключением Фото: Live Science

По словам Яблонски, на Земле уже не существует по очень грубым оценкам 99,9% всех когда-либо живших видов животных. По словам Мора, если предположить, что эта оценка верна, то нужно умножить нынешнее количество видов животных, то есть 7,7 млн на 100%. Таким образом мы получаем общее количество всех живущих на планете видов животных за всю ее историю — 770 млн.

По словам ученых, оценить общее количество живущих когда-либо на Земле животных сложно, но можно получить и это число, хоть оно и будет примерным.

Считается, что сейчас на Земле обитает примерно 130 млрд млекопитающих (это кроме 8 млрд людей), примерно 428 млрд птиц, примерно 3,5 трлн рыб и примерно 10 квинтиллионов насекомых.

Если использовать в вычислении количества животных, которые когда-либо жили на Земле, тот же метод, что и для расчета количества их видов, то получается, что эта цифра составляет примерно 4,5 на 10 в 27 степени животных. По словам ученых, это весьма грубая и очень примерная цифра, но она вносит хоть какую-то ясность в этот вопрос.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, каким образом осьминоги живут и не замерзают в самых холодных местах на Земле. Долгое время оставалось загадкой, как эти морские существа могут выжить в воде с низкой температурой.