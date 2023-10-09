Не побоялись власти и церкви. 8 запрещенных книг, которые все равно переписали историю (фото)

На протяжении всей истории запрет книг был постоянным явлением. От первых цивилизаций до наших дней сильные мира сего стремились контролировать поток информации. Но история запрещенных книг — это не только повествование о подавлении, она также о стойкости знаний и человеческого духа.

Сегодня мы много сталкиваемся и слышим о цензуре. Однако она существовала всегда. Само слово происходит от латинского слова "censeo" (оценивать). Интересно, что правители и властные лица начали отсеивать и запрещать "опасные" книги, бросавшие вызов их власти, еще с появления печатного станка на Западе в 1450 году. Но запрет книг — история старая как мир, и в той или иной форме существовала в Римской империи и даже раньше, пишет Ancient Origins.

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Средневековое подавление исследований Абеляра.

Средневековый богослов Пьер Абеляр имел достаточно тяжелую и не спокойную жизнь. Одним из худших моментов для него стало сожжение труда всей его жизни — "Theologia Summi Boni".

Открытый конфликт с церковной иерархией привел к осуждению его работы на Соборе в Суасоне в 1121 году. Позже в 1141 году на Санском соборе его учение осудили снова, а самого Абеляра отлучили от церкви.

Все сводилось к слишком рационализированному видению традиционных христианских догм. В своей работе он использовал диалектические рассуждения и философию для исследования богословских вопросов, в конце концов бросая вызов определенным "установленным" в то время интерпретациям.

По сути, он считал обязательным условием веры понимание ("понимаю, чтобы верить"). Кроме того, он подвергал радикальному сомнению любые тексты, кроме Библии, ведь могут ошибаться даже апостолы и отцы церкви.

Абеляр уже имел достаточно врагов в Церкви, а его труд стал последней каплей. На Соборе в Суасоне философ был вынужден публично сжечь свои работы, что стало актом полного унижения. В дополнение к оскорблению его приговорили к пожизненному заключению в аббатстве Сен-Медар (откуда он вскоре сбежал).

К сожалению, большинство его произведений не сохранились. Благодаря средневековым сожжениям книг до нас дошли лишь фрагменты, отрывки и ссылки на его труды, которые сохранились в работах более поздних богословов и ученых.

"Ars Amatoria" Овидия и императорский запрет

Портрет Овидия Фото: Public Domain

Одной из важных заслуг римлян считается создание открытых библиотек в конце первого века до нашей эры. До этого существовали только частные большие коллекции, а потому доступ к ним был ограниченным.

Во времена правления Августа Храм Аполлона, Атриум Свободы и Портик Октавии функционировали именно как такие заведения. Несмотря на это, Рим сковывала цензура. Август хотел точно знать, какую именно информацию распространяют библиотеки.

По причинам, утраченным для истории, Август сослал римского поэта Овидия в ссылку в 8 году нашей эры. Затем он приказал изъять его "Ars Amatoria" ("Искусство любви") из публичных библиотек. К счастью, правитель не смог избавиться от книги полностью (к тому времени она стала настоящим бестселлером), и назойливым частным коллекционерам удалось украсть несколько экземпляров.

Несмотря на ссылку, Овидий продолжал быть занозой в глазу императора. А его работа сохранилась почти невредимой и сегодня доступна в полном объеме.

Цензура манихейских текстов

Манихейские тексты — это религиозные произведения, связанные с манихейством, дуалистическим и синкретическим религиозным движением. Фото: Public Domain

Манихейские тексты — это религиозные произведения, связанные с манихейством, дуалистическим и синкретическим религиозным движением. В 3 веке нашей эры его основал пророк Мани. Как и другие религиозные тексты, появлявшиеся на протяжении истории, их пытались запретить, в основном это касалось римлян.

Считается, что Диоклетиан стал первым римским императором, который почувствовал неприязнь к этой религии. Во время своего правления он приказал собрать и сжечь не только манихейские тексты, но и лидеров этих учений.

Однако сами тексты запретили не только в Римской империи. Позже религию назвали ересью лидеры зороастризма, господствующего течения Персии, что привело к быстрому уничтожению свитков. В 923 году н. э. в Аббасидском Багдаде сборники текстов сожгли за их "еретичность".

Из-за этого сегодня специалисты сходятся, что большинство манихейских текстов утрачены навсегда. И хотя в 20 веке удалось обнаружить несколько фрагментов с описаниями традиций и ритуалов, полностью исследовать религию нет возможности.

Христианизация Рима: сожжение Оракулов Сивиллы

Оракулы Сивилы — это сборник древних пророческих текстов, которые приписывают жрицам-провидицам и пророкам в Древней Греции и Риме. К ним обычно обращались во время знаменательных событий или трагедий.

В 6 веке до нашей эры последний, седьмой царь Древнего Рима, Тарквиний Гордый, по преданию, приобрел оригиналы трех книг у таинственной женщины, выдававшей себя за сивилу. Эти книги хранились в храме Юпитера на Капитолийском холме в Риме.

В 83 году до н. э. храм Юпитера пострадал от пожара, как и часть Оракулов Сивилы. Чтобы восстановить их, обратились к различным источникам, и в конце концов вышло девять книг. Они и дальше играли важную роль в жизни римлян.

Однако в начале 5 века нашей эры, во время христианизации Римской империи, эти тексты признали языческими и еретическими. Христианский император Феодосий II приказал их сжечь в 405 году. В конце концов они исчезли навсегда.

"Божественная комедия" Данте бросила вызов Церкви

"Божественная комедия" рассказывает о путешествии Данте через Ад, Чистилище и Рай Фото: Википедия

Хотя для авторов нет ничего необычного в том, чтобы переносить свои образы в произведения, Данте Алигьери, итальянский поэт, поднял это на новый уровень, когда написал "Божественную комедию". Она состоит из трех частей: "Ад", "Чистилище" и "Рай". А также считается одним из шедевров мировой литературы.

"Божественная комедия" рассказывает о путешествии Данте через Ад, Чистилище и Рай, которым его сопровождает римский поэт Вергилий и его идеализированная любовь Беатриче. Это сложное аллегорическое произведение, которое исследует темы греха, искупления и божественного порядка. А потому оно подпало под запрет Церкви.

Более того, произведение критиковало церковную иерархию, а Данте поместил нескольких бывших пап и политических соперников в ад. Его исследования таких тем, как божественная справедливость, искупление и состояние человека, бросали вызов господствующим религиозным и общественным нормам.

Интересно, что официального запрета на произведение от Церкви никогда не поступало, но она считала поэму "опасной" и делала все возможное, чтобы подавить ее на протяжении нескольких веков. К счастью, "Божественная комедия" выстояла.

"Сатирикон" Петрония — слишком скандальный для своего времени

Сатирикон считается прекрасным примером опасности цензуры. Фото: Википедия

Сатирикон считается замечательным примером опасности цензуры. В первом веке нашей эры его написал автор, который во всех рукописях называет себя "Петроний Арбитр". Ранний пример сатиры предлагает необычный и веселый взгляд на гедонистическое и упадочное общество императорского Рима через выходки его персонажей прежде всего Энкольпия, Аскильта, и юноши Гитона.

Произведение является смесью прозы и стихов и рассказывает о приключениях и злоключениях этой троицы, которые обычно включают изрядную долю сексуального и скатологического юмора. Эти люди, получив образование, но не имея ни денег, ни твердых моральных устоев, ведут паразитический образ жизни.

Впервые цензура обрушилась на произведение почти сразу после его написания. Достаточно сказать, что римским богачам и власть имущим не нравилось, что Петроний высмеивает их. Дерзкое содержание произведения, пикантный юмор и сатира на римскую элиту быстро привели к тому, что произведение запретили и пытались уничтожить. Однако некоторые экземпляры уцелели.

К сожалению, в Средневековье христианские власти также не понравились себе это произведение за непочтительное изображение римских излишеств и критику общественных норм. Хотя "Сатирикон" никогда полностью не запрещали, он подвергался цензуре. Церковь делала все возможное, чтобы произведение никогда не вышло в свет.

Лишь в эпоху Возрождения, когда проявился интерес к классическим текстам, книга начала возрождаться. Однако цензура сделала свое дело. А потому большая его часть утрачена, и ученые считают, что до наших дней дошла лишь треть текста.

"Три книги оккультной философии" немецкого врача

Написанное в 1533 году, произведение углубляется в сферы магии, астрологии и оккультизма, и после публикации его встретили как восхищение, так и осуждение Фото: Public Domain

Если вы называете свою книгу "Три книги оккультной философии", то, кажется, что вы просто просите Церковь вмешаться в это дело. Однако именно такой вызов бросил немецкий эрудит, философ, теолог, врач, алхимик, натурфилософ, оккультист, астролог, адвокат и писатель эпохи Возрождения.

Написанное в 1533 году, произведение углубляется в сферы магии, астрологии и оккультизма, и после публикации его встретили как восхищение, так и осуждение. По большей части его "не полюбила" католическая церковь.

Книга разделена на три тома, каждый из которых исследует определенный аспект мистического и эзотерического. В первом томе речь идет о природной магии, во втором — о небесной и обрядовой магии, а в третьем — о магии стихий и планетарной магии.

Католическая церковь настороженно относилась к творчеству Агриппы из-за того, что оно бросало вызов устоявшимся религиозным и богословским доктринам. Его труды, отстаивающие идею, что человеческая воля может влиять на природные и сверхъестественные силы и контролировать их, считались еретическими и подрывными.

Как следствие, "Три книги оккультной философии" запретили и осудили, а сам Агриппа столкнулся с противодействием со стороны религиозных авторитетов. Однако его труд имел длительное влияние на развитие западной эзотерики и на более поздних мыслителей, а потому уцелел.

Перевод Библии Уильяма Тиндейла

Тысячи экземпляров Нового Завета Тиндейл напечатал в Германии и контрабандой переправил в Англию Фото: Public Domain

Когда дело доходит до запрета или цензуры книг, все сводится к власти, и нет лучшего примера этого, чем перевод Нового Завета Уильяма Тиндейла. Эта работа стала поворотным моментом в истории английской Библии.

В начале 16 века стремление Тиндейла сделать Библию доступной для простых людей столкнулось с тогдашней религиозной властью. В это время только Церковь имела доступ к священной книге. Все копии были написаны на латыни, и практически единственными людьми, которые могли читать на латыни, стали священники.

Тиндейл же имел целью создать английскую версию Нового Завета непосредственно из оригинального греческого текста, а не полагаться на латинские интерпретации, контролируемые церковью. Это был прямой вызов монополии Церкви на религиозный авторитет.

Тысячи экземпляров Нового Завета Тиндейл напечатал в Германии и контрабандой переправил в Англию. Однако римско-католическая церковь объявила работу Тиндейла еретической. Это привело к тому, что лондонский католический епископ приказал публично сжечь все английские Новые Заветы в 1526 году, пытаясь подавить их распространение.

Благодаря заговору, организованному английским крылом католической церкви, Твндейла схватили в Бельгии в 1536 году и обвинили в ереси. Его задушили и сожгли на костре близ Брюсселя вместе с копиями его сочинений.

Сегодня же мы имеем только три оригинальные копии Нового Завета Тиндейла.

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